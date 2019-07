Gre-Nal faz 110 anos: torcedores projetam o clássico 421 deste sábado

O Gre-Nal sempre mexeu com a torcida, desde o primeiro clássico que ocorreu em 18 de julho de 1909. Neste sábado (19), será a 421° vez que os times vão se enfrentar. Porém, nesta semana, mais um marco reforça a mística da disputa: o clássico completa 110 anos. A torcida está empolgada para o duelo e já projeto o futuro das equipes.

O torcedor colorado Idecler Oliveira afirma que seu time é um dos melhores. “O Inter tem condições de chegar, é um dos melhores times da atualidade.” O gremista Ubiratã Salvado acredita no potencial do seu time. “O Grêmio está bem colocado nessa parada.” Já o colorado Cláudio Souza sabe que o resultado do Gre-Nal sempre é um mistério. “No momento, está muito misterioso ainda, mas eu tenho esperança no time colorado”, garante. O torcedor tricolor Carlos Eduardo Machado defende a equipe do Humaitá e vai além: “Vai ser campeão da Copa do Brasil.”

Realmente, este clássico é cheio de dúvidas e o favoritismo nem sempre pode ser levado em conta. Neste sábado (19), todo mistério acabará, os times serão definidos e, depois dos 90 minutos, saberemos quem levará a melhor.

