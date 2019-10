1ª Jornada Feminina Mulheres Brilhantes em Porto Alegre

No dia 28 de outubro, a SM Assessoria de Comunicação & Imprensa irá receber empresárias, personalidades gaúchas, imprensa e mulheres de sucesso para um dia com muitas palestras, painéis, bate-papos, musicalidade, exposição fotográfica, brunch e coquetel. O evento ocorrerá no Instituto Ling, em Porto Alegre.

O clima envolvente, com mulheres emponderadas, irá proporcionar a união de mulheres brilhantes, com muito networking, informações e interatividade em um lugar aconchegante e cultural. O evento também será de cunho social, pois receberá donativos para contemplar a Instituição Projeto Surfar do Morro da Cruz.

Serviço:

Data: 28/10/2019

Local: Instituto Ling – Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras, Porto Alegre

Palestras: das 11h às 16h

Brunch: 11h30 às 14h

Coquetel Vip: 15h30 ás 17h

Informações : (51) 991377040/(51) 982892086 (WhatsApp), @Simartins17

@jornadafeminina_mulheresqinspi