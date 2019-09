Estão abertas as inscrições para 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Nível A para estudantes das 4ª e 5ª séries do ensino fundamental, matriculados em escolas públicas municipais, estaduais e federais. No ano passado, primeiro ano de implantação da prova, 1,5 milhão de estudantes de 20 mil escolas públicas de todo Brasil participaram da olimpíada.

