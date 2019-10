2º Simpósio Estadual do Varejo será no dia 23 de outubro

Com a proposta de oferecer estratégias para impulsionar os negócios e motivar o networking entre os participantes, o Sindilojas Caxias programou o 2º Simpósio Estadual do Varejo para o dia 23 de outubro e pretende receber mais de 400 pessoas no Intercity, a exemplo da primeira edição. Personalidades e especialistas de renome vão apresentar um conteúdo que pretende contribuir para o dia a dia de empresários e profissionais envolvidos com o comércio varejista.

Quem abre a programação do Simpósio é o apresentador do Esquadrão da Moda e consultor de moda Arlindo Grund com a palestra ”A moda como ferramenta de vendas”. Pós-graduado em Marketing pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV) e mestre pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é autor dos livros “Nada Para Vestir” e “As Armadilhas da Moda”. O executivo Edmour Saiani dá continuidade com a palestra “Varejo PHD na era exponencial”. Saiani se dedica a auxiliar na construção da Cultura e Gestão de Atendimento e Serviços com o propósito de conectar líderes, equipe e clientes para construir reputação, relacionamento e resultado. As palestras da manhã se encerram com a editora-chefe e colunista da sucursal da RBS/Brasília Carolina Bahia que vai falar sobre “O primeiro ano do governo Bolsonaro e o novo Congresso”. Responsável pelas colunas de política nos jornais Zero Hora e Diário Catarinense, ela é âncora e comentarista da rádio Gaúcha e da Rádio CNB/Diário-SC e comentarista da RBS TV.

Após o intervalo de almoço, as palestras do turno da tarde iniciam às 14 horas. “O Poder é Seu” será a palestra apresentada por Rafael Baltresca, que vai ensinar técnicas de automotivação. Especialista em Programação Neurolinguística [PNL], Baltresca é ilusionista profissional, professor de hipnose clássica e pesquisador de Psicologia Social e Psicanálise Aplicada a Negócios. “Os Conceitos Disney aplicados ao Varejo” serão trazidos pela especialista na implantação da cultura de excelência em atendimento Jacqueline Gomes. Consultora e Facilitadora credenciada ao SEBRAE-SC, é diretora da “No Coração do Cliente” com certificações pelo Disney Institute e MBA em Marketing pela FGV. Para encerrar a segunda edição do Simpósio, os participantes vão conhecer as 20 Estratégias para vender mais com o Marketing Digital, com Evandro Carter, destaque quando o assunto é conteúdo digital e mídia social.

O 2º Simpósio Estadual do Varejo será realizado no dia 23 de outubro de 2019 e é uma realização do Sindilojas Caxias com o apoio institucional da Fecomércio-RS SESC SENAC. O Sicredi é o patrocinador ouro e os patrocinadores prata são CDL Porto Alegre, Equipamentos Gourmet, Elri.net, Havan e Supermercados Andreazza. Os apoiadores dessa edição são Branca Rosa, Ecostyle, Erva Mate Pérola Verde, Flytour Serviços de Viagens, Intercity Hotels, Interface Comunicação e Eventos, Livraria Rossi, Lojas Colombo, Murialdo, Objetiva Fotografias, Vinícola Don Affonso, Sala Viva Sonorização, Sidnei Staudt Assessoria em Eventos, TCS Sistemas para Gestão. O Grupo RBS é media partner do evento.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.sindilojascaxias.com.br, que incluem todas as palestras, estacionamento e lanches. No segundo lote, associados Sindilojas Caxias e Clube do Assinante RBS investem R$217,00. O valor para o público em geral é de R$297,00.

Programação

8 horas Credenciamento

8h30min Abertura/Protocolo

9 horas A moda como ferramenta de vendas, com o apresentador do Esquadrão da Moda Arlindo Grund

10 horas Intervalo e sessão de autógrafos

10h30min Varejo PHD na era exponencial, com Edmour Saiani

11h30min O primeiro ano do governo Bolsonaro e o novo Congresso, com Carolina Bahia

12h30min Almoço

14 horas O Poder é Seu, com Rafael Baltresca

15h30min Conceitos Disney aplicados ao Varejo, com Jacqueline Gomes

16h30min Intervalo e sessão de autógrafos

17 horas 20 Estratégias para vender mais com o Marketing Digital, com Evandro Carter

18 horas Encerramento