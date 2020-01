Notas Brasil 3 jogadores são presos suspeitos de matar treinador de futebol

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Três jogadores foram presos na quinta-feira (9) suspeitos de envolvimento no assassinato do técnico de futebol Fernando José Teodoro, conhecido como Fernandão, em Guaimbê (SP). Segundo a polícia, a equipe identificou três jovens, de 20, 18 e 16 anos, como suspeitos do assassinato. Eles moravam no alojamento que a vítima era responsável.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário