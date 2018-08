49a Convenção Estadual Lojista reúne muitas atrações para os varejistas

A 49ª Convenção Estadual Lojista, promovida pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, já tem confirmadas as atrações desse ano. A programação do evento que acontece no dia 3 de outubro, na FENAC, em Novo Hamburgo, terá painel com a presença dos candidatos ao governo gaúcho, além dos palestrantes Luciano Potter, Daniel Müller, Sônia Mara do Nascimento e Jo Lima.

No painel com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul, será disponibilizado espaço para que eles apresentem suas propostas e, ainda, abordem temas de interesse dos lojistas gaúchos. O jornalista do Grupo RBS, Luciano Potter, vai apresentar a palestra “Mudança: Todo mundo está em uma, você não?”, enquanto o CEO do Instituto Cada Vez Melhor, Daniel Müller, falará sobre “Você cada vez Melhor”.

Completam a lista de atrações da 49ª Convenção Estadual Lojista, duas palestrantes de reconhecido talento nas áreas de inteligência emocional e alta performance, a gaúcha Sônia Mara do Nascimento e a sergipana Jo Lima.

Sônia vai ministrar a palestra “Os Segredos da Mente Vencedora”, onde mostra que usar a mente a nosso favor diante de tantas adversidades que o mundo apresenta é o melhor caminho. Jo Lima, por sua vez, terá como tema “Resiliência, competência essencial para alta performance”, na qual apresenta meios dos lojistas atuarem com firmeza em um contexto de mudanças constantes e na busca por resultados cada vez mais desafiantes.

A 49ª Convenção Estadual Lojista, cujo tema é “Oportunidades de Crescimento”, segue com inscrições abertas. Basta acessar o site www.fcdl-rs.com.br/convencao/ e se inscrever para o para o maior e mais importante encontro de qualificação do segmento realizado no Rio Grande do Sul.

Mais detalhes e informações sobre o evento podem ser obtidos pelo telefone (51) 3123.1777.

Deixe seu comentário: