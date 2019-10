5 razões para visitar a 3ª Mostra EliteDesign

Um importante e histórico espaço de Porto Alegre está de cara nova e aberto ao público. O Clube de Regatas Guaíba-Porto Alegre, fundado em 1888, foi totalmente revitalizado pela Mostra EliteDesign, que há três anos traz o melhor em arquitetura, decoração e paisagismo. Além dos 43 ambientes projetados pelos 70 profissionais, nos mais de 3.000 metros quadrados, o evento reúne gastronomia, cultura, arte e entretenimento à beira do Rio Guaíba. As opções de lazer colocaram a mostra como uma atração turística da capital com a chancela do Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau.

“Os gaúchos sempre quiseram estar mais perto do Guaíba e ter opções de lazer junto a ele. E, por isso, a mostra conseguiu se tornar um ponto turístico, porque ela é plural e conversa com a vontade do portoalegrense”, afirmam Flávia Sffair e Paulo Pedroso, diretores da EliteDesign. Além de conhecer as tendências em projetos e cores, foram usadas mais de 100, com destaque para o verde escuro (Night Watch PPG 1145-7), a cor de 2019, e azul profundo sombreado (Chinese Porcelain PPG1160-6), que brilhará em 2020, ambas da marca Tintas Renner, o público poderá estar mais perto de Porto Alegre.

As cinco razões para visitar a EliteDesign:

1 º – Gastronomia – o evento conta com três operações gastronômicas: o Atelier 43 Café Bistrô, um restaurante com capacidade para 38 pessoas e que serve almoço e jantar, o Beyond, uma drinkeria com saborosas bebidas, e o Parador 30, inspirado nos pubs ingleses, com chopp e petiscos. Os preços variam bastante, cabendo em todos os tipos de bolsos.

2 º – Arte – estão na mostra importantes obras de arte como, por exemplo, a tela ‘As Mulatas’, de Di Cavalcanti de 1972, e três gravuras em metal, entre elas Agonia do Minotauro, de Pablo Picasso, chanceladas pelo Museu d’Orsay e pela Christie’s. Gravuras do artista austríaco radicado no Brasil Benno Pferscher também estão expostas. No espaço Um Olhar sobre Porto Alegre, pontos turísticos e curiosidades da cidade foram clicados por nomes como Leonid Streliaev, Edu Liotti,Tiago Antoniazzi, Cristiano Bauce, Vanessa Bohn, Ricardo Braescher, Sérgio Vergara e Marcelo Donadussi.

3 º – História – os visitantes poderão entrar no clube de remo mais antigo do Brasil, conhecendo um pouco da história da capital gaúcha. A fundação do clube constituiu um importante marco desportivo no Estado. Pode-se dizer que foi a primeira instituição verdadeiramente destinada à prática desportiva, uma vez que as já existentes “sociedades de ginástica” eram voltadas à cultura física e não tinham fins competitivos.

4º – Eventos – uma série de ações paralelas integradas, com bate-papos, estão programadas até o final do evento. Importante nomes, nacionais e internacionais, de diversas áreas estarão conversando com o público, sempre trazendo temas relacionados com o universo da arquitetura e design. Todas essas atividades terão como palco o Lounge Sensações.

5º – Pôr-do-Sol – bancos, chaises, mesas e poltronas colocadas em decks à beira do Rio Guaíba proporcionam uma linda vista para o inesquecível pôr-do-sol de Porto Alegre. Um convite irresistível para um fim de tarde.

O GPA fica na Rua João Moreira Maciel, número 470, e o horário de visitação da Mostra EliteDesign, nas quintas e sextas, é das 15h às 21h. Aos sábados, domingos e feriados do meio-dia às 21h.

Serviço Mostra Elite Design/ de 27 de setembro a 24 de novembro de 2019.

Ingressos: www.blueticket.com.br por R$ 40,00. Durante todo o período da mostra ficará aberta uma bilheteria no local à disposição do público visitante. Pessoas com mais de 60 anos e estudantes meia-entrada. Mais informações acesse http://elitedesign.art.br/mostra/.

Telefone Whatsapp de contato 51 98422 0050 / 9982 3814.