5ª edição da Churrascada em São Paulo comercializa 2 toneladas de carne Angus

Com sete bancadas, maior participação da Angus em todas as edições da Churrascada, a 5ª edição do evento na cidade de São Paulo comercializou, em apenas dois dias, cerca de 2 toneladas de carne Angus certificada. O festival reuniu 6.500 pessoas que vieram dos cinco continentes do mundo para prestigiar grandes chefes-assadores nacionais e internacionais.

De acordo com a gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, que esteve presente no evento, a última Churrascada do ano foi para fechar com chave de ouro, principalmente no que se refere a interação do público. “Tivemos um número recorde de estações de Carne Angus Certificada, o que só foi possível graças ao trabalho em conjunto com a organização e frigoríficos parceiros”, afirma. Nesta edição, as marcas parceiras da Angus foram Minerva Foods, Frigol, Frigorífico Silva, Frigorífico Estrela, VPJ Alimentos e CARAPRETA.

Para o fundador e curador da Churrascada, Gustavo Bottino, o evento foi muito acima da expectativa. “Criamos um evento que estabelece uma boa relação com diferentes públicos”, afirma Bottino, ressaltando que, atualmente, a Churrascada é referência em qualidade gastronômica e se consolida como um dos mais importantes festivais do gênero no mundo.

