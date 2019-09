A Federação Riograndense de Golfe, juntamente com a Confederação Brasileira de Golfe e o Clube Campestre De Pelotas, promovem o 64° Aberto de Golfe do Estado RS, um dos campeonatos mais importantes do Estado, valido para ranking mundial, nacional e estadual. O torneio acontece dias 14, 15 e no Clube Campestre de Pelotas, em Pelotas, Rio Grande do Sul.