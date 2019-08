Pesquisa divulgada na quarta-feira (14), indica que 69,3% dos paraguaios desaprovam a gestão do presidente Mario Abdo Benítez, que completará um ano no cargo nesta quinta-feira (15), sob ameaça de um julgamento político em razão de um acordo energético assinado com o Brasil. Dos 69,3% de insatisfeitos, 49,1% consideram o governo ruim e 20,2% disseram ser muito ruim.

Deixe seu comentário: