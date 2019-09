Linhas de ônibus entre Viamão e Porto Alegre recebem verba para renovação de frota

Porto Alegre e Viamão vão receber R$ 7,6 milhões em recursos para a renovação da frota de ônibus que transita entre os municípios. O investimento é proveniente do projeto Frota de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros (Refrota 17), no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte). O projeto foi aprovado pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (Semob), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Os recursos serão destinados para a aquisição de 23 ônibus por uma empresa que atua no transporte de passageiros entre a capital gaúcha e o município da Região Metropolitana. A portaria de seleção foi publicada na edição desta terça-feira (10) do Diário Oficial da União.

Refrota

A seleção, voltada exclusivamente ao financiamento do setor privado, utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O objetivo é ampliar a eficiência dos prestadores de serviços de mobilidade urbana e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população, além de garantir o retorno dos financiamentos concedidos, conferindo maior alcance social às aplicações do FGTS.

