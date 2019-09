Ao menos 50 pessoas morreram em uma descarrilhamento de trem em uma província no sudeste do Congo nesta quinta-feira (12), de acordo com o ministro de Assuntos Humanitários. Steve Mbikayi, o ministro, disse que o acidente aconteceu por volta das 3h da madrugada no horário local na cidade de Mayibaridi. O número de mortos é provisório.

