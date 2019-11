O marroquino Abu Abderahman al Maghrebi, considerado o número dois de uma organização extremista islâmica vinculada à rede Al-Qaeda, foi morto por forças francesas no Mali no começo de outubro, anunciou nesta terça-feira (5) à AFP a ministra de Defesa da França, Florence Parly. Ao menos 4.500 militares franceses estão mobilizados na região do Sahel.