Instituto da Criança com Diabetes divulga o programa Portas Abertas. Objetivo é confraternizar e ampliar conhecimentos sobre a doença

“Este ano, o Instituto da Criança com Diabetes comemora 15 anos de atuação, oferecendo o melhor tratamento para crianças e jovens. Ao longo desta caminhada, nos tornamos uma instituição de referência no tratamento da doença, tanto para pacientes como para profissionais, contando com uma equipe interdisciplinar que se tornou referência”, destaca o doutor Balduino Tschiedel, Diretor Presidente do ICD.

Entusiasmado com o andar da entidade ao longo de todos estes anos, Balduíno destaca que as internações tiveram uma redução na ordem de 93,5%, graças a educação diária ofertada pelo ICD, através de vídeo-aulas e esclarecimentos que culminam em “um grande diferencial”, pois quando falta ensino para a população, o Instituto se vale deste recurso, instruindo sobre a doença.

A instituição presta assistência interdisciplinar a 4.000 crianças e jovens com diabetes Tipo 1 e suas famílias, através de um Programa de Educação Continuada em Diabetes, Tratamento (com acesso também a novas tecnologias) e Assistência Social, em uma infraestrutura completa com Hospital-Dia, Ambulatório e Hot Line, uma linha telefônica para atendimento específico aos pacientes, familiares e cuidadores. A família é amplamente atingida e trabalhada para dar suporte ao paciente com Diabetes Tipo 1.

No próximo dia 14, a entidade promove mais uma edição do “Portas Abertas”. O encontro tem como objetivo aproximar pacientes, familiares e a comunidade e levar todos a conhecerem melhor a sede e o trabalho realizado pelo ICD, além de viverem momentos de confraternização e atividades voltadas para a educação e conhecimento sobre o diabetes. O lançamento do “Portas Abertas” ganhou palco na sede da instituição nesta última terça-feira (05) , com a presença de lideranças setoriais, apoiadores e convidados.

A doença

O Diabetes tipo 1 (insulino dependentes) atinge mais de 1 milhão de crianças e adolescentes. Um em cada 6 nascimentos é afetado por hiperglicemia na gravidez. Um em cada 11 adultos tem Diabetes (425 milhões). Um em cada 2 adultos com Diabetes não é diagnosticado (212 milhões). Cerca de 12% dos gastos globais com saúde são gastos em Diabetes (US 727 bilhões). Três quartos das pessoas com Diabetes vivem em países de baixa e média renda. Dois terços das pessoas com Diabetes vivem em áreas urbanas (279 milhões). Dois terços das pessoas com Diabetes tem idade ativa (327 milhões). Quando mal controlado o diabetes causa sérias complicações como doença renal, cegueira e amputação dos pés.