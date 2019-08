8º Festival do Japão tem apoio do Porto Alegre Convention Bureau

Neste fim de semana (17 e 18/8), tem festa oriental em Porto Alegre, em celebração ao “Dia do Imigrante Japonês”. O Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau participa este ano como apoiadora do Festival do Japão RS, que chega a sua 8ª edição, divulgando a cultura japonesa e vivenciando tradições, costumes, arte e gastronomia, em suas diversas manifestações.

O Brasil é o país que abriga a maior comunidade japonesa do mundo, com cerca de quase dois milhões de japoneses e descendentes até da quinta geração.

A Academia de Polícia Militar sediará o evento nos dias 17 e 18 de agosto. Na edição do ano passado mais de 70 mil pessoas visitaram o espaço e esse ano a expectativa é superar este número.

8° FESTIVAL DO JAPÃO RS/ 17 e 18 de Agosto/ Academia de Polícia Militar (Av. Cel. Aparício Borges, 2001 – Porto Alegre – RS)

Site oficial: http://www.festivaldojapaors.com

Facebook: https://www.facebook.com/festivaldojapaors/

Evento: https://bit.ly/2Me2kUx

Deixe seu comentário: