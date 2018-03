99 e Restaurant Week se unem pela gastronomia

Maior empresa brasileira de mobilidade urbana, a 99 está oferecendo descontos nos deslocamentos durante a Restaurant Week, que acontece de 9 de março a 1º de abril na capital gaúcha.

A missão da 99 é revolucionar a mobilidade urbana, estimulando a participação das pessoas em diferentes eventos que movimentam a cidade. Desta vez, a 99 está patrocinando a Restaurant Week e, assim, facilitando o acesso a este festival gastronômico que se realiza durante 24 dias em Porto Alegre e tem como temática a cozinha internacional, em ano de Copa do Mundo.

Entre os 20 restaurantes que participam da primeira edição de 2018, figuram 300 Cosmo Dining Room, Atelier das Massas, Eleven Dinner Room, Marco’s, Sashiburi Moinhos de Vento e muitos outros (confira a relação completa e cardápios em www.restaurantweek.com.br). Em todas as casas participantes será disponibilizado um cardápio com opções de entrada, prato principal e sobremesa por valores fixos para o almoço (R$ 41,90) e jantar (R$ 54,90), mais R$ 1,00 de doação para a Associação Saúde Criança, entidade beneficiada nesta edição.

Como patrocinadora do festival, a 99 está disponibilizando o código promocional 99RWPOA que oferece descontos para novos e já usuários do aplicativo, para corridas com pagamento via cartão de crédito ou PayPal. Vale consultar outros descontos da 99, que poderão estar disponíveis em restaurantes específicos.

