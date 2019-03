99 oferece aos usuários do aplicativo passeio inédito pelo Guaíba

Para celebrar os 247 anos de Porto Alegre, comemorado no dia 26 de março, a 99 oferecerá um passeio exclusivo no novo Catamarã Turístico, que será inaugurado neste fim de semana. No sábado (30) e domingo (31), das 11h às 18h, os passageiros do aplicativo que realizarem três corridas durante a semana de aniversário da capital gaúcha terão direito a uma passagem para a nova atração.

O passeio inédito dura cerca de 25 minutos e tem capacidade máxima para 150 pessoas. A rota, desenhada com exclusividade para a ocasião, parte da Estação Barra do Catamarã e tem como um dos pontos de parada o Gasômetro.

“Com a iniciativa, a 99 leva à população mais uma oportunidade de desfrutar das belezas da cidade. Seja dentro do carro ou à bordo do Catamarã Turístico, queremos proporcionar experiências inesquecíveis a nossos usuários”, afirma o gerente Geral do Sul da 99, Pedro Gomes.

Descontos de até 70% – Além do passeio inédito com o Catamarã, a 99 ainda oferecerá descontos de até 70% em corridas para destinos selecionados da capital. A empresa de mobilidade urbana dá aos gaúchos a oportunidade de contemplar a cidade aniversariante, visitar pontos turísticos e comemorar em segurança.

Confira a lista de destinos selecionados e os respectivos descontos:

– Travessa dos Venezianos (30%)

– Catsul Barra (30%)

– Gonçalo de Carvalho (30%)

– Gasômetro (40%)

– Iberê Camargo + Pontal (50%)

– Capitólio (50%)

– Praça Shiga (60%)

– Vila Flores (60%)

– Castelo Oric (70%)

