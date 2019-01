A Apple estuda aumentar o tamanho das câmeras nos Iphones para recuperar mercado

A Apple planeja lançar três novos modelos de iPhone no fim deste ano, entre eles um sucessor do XR, sua versão mais barata de 2018. As vendas do modelo equipado com tela de cristal líquido, LCD, ficaram aquém da expectativa da companhia. A empresa planeja introduzir alguns recursos novos de câmera, como uma traseira tripla para seu modelo top de linha, e câmeras traseiras duplas nas outras duas versões.

O plano de persistir com o LCD surge em um período de vendas mornas para o iPhone XR, que resultou no corte mais recente da projeção de receita da companhia. A decisão de manter a tela acontece, em parte, porque seus planos de produção estão encaminhados há meses e não podem ser alterados de forma repentina.

Para 2020, a Apple considera abandonar o modelo LCD, disseram fontes, o que pode marcar a transição completa para telas Oled (diodo orgânico emissor de luz) no iPhone. As telas Oled nos atuais modelos XS oferecem melhor contraste do que as telas LCD, do modelo XR e de versões passadas do iPhone, como o 7 e o 8. As inovações da Apple em relação ao iPhone são cruciais para conquistar os consumidores, agora que a venda de aparelhos caiu.

Na China, que Tim Cook, presidente-executivo da Apple, apontou como causa importante do corte nas projeções de faturamento, a Apple enfrenta feroz competição de fabricantes locais. Cerca de 20% da receita da empresa vem do país.

No fim do ano, a companhia planeja oferecer dois modelos com tela Oled e um com LCD. Em 2018, ela lançou dois modelos com tela Oled, o iPhone XS Max e o iPhone XS, e um com tela LCD, o iPhone XR, 25% mais barato que os outros.

Os avanços nas câmeras podem ajudar a Apple a conquistar mais consumidores interessados em fazer boas fotos com seus smartphones, inclusive na China. Em relação ao número de câmeras traseiras, a empresa está defasada diante dos rivais. O Huawei Mate 20 Pro e o P20 Pro, de 2018, já apresentam três câmeras.

Ciente da competição com a China, a companhia vem estudando algumas marcas asiáticas de smartphones, especialmente seus recursos de câmera. A Apple também pode reduzir as funções de sua linha de produtos em 2019, para diminuir custos.

Substituição

Uma nova informação sobre o programa de desconto na substituição da bateria dos iPhones foi vazada e, aparentemente, a Apple teria substituído um número de baterias 10 vezes maior do que o esperado em 2018.

De acordo com John Gruber, do site Daring Fireball, a Apple pode ter substituído 11 milhões de baterias em seus iPhones como parte do programa de descontos a 29 dólares a troca. Em carta aberta aos investidores, o CEO da Apple, Tim Cook, citou que o programa teve uma participação significativa na redução dos lucros da empresa no último trimestre de 2018, juntamente com a desaceleração na economia chinesa.

Se considerarmos a troca de peças de modelos mais antigos do iPhone como uma causa isolada para a redução de lucro da empresa no período, poderíamos dizer que, 11 milhões de pessoas preferiram gastar apenas 29 dólares em uma bateria e manter os seus aparelhos, do que gastar mil dólares e comprar um novo iPhone. Assim, a Apple teria ganho 319 milhões em vez de 11 bilhões de dólares.

Entretanto, se este número for confirmado, fica bem claro que um programa de substituição de peças a preços acessíveis pode muito bem receber uma calorosa adesão dos usuários de smartphones. E isso não apenas para a Apple, mas para a indústria como um todo.

