A atriz Bruna Marquezine mandou uma suposta indireta para Neymar e afirmou: “Relacionamento descontrolado”

A atriz Bruna Marquezine, que está afastada das telinhas desde o fim da novela Deus Salve o Rei, da TV Globo, participou de um evento realizado na noite de segunda-feira (9), ao lado de outras personalidades, como a apresentadora Maisa, e em determinado momento acabou soltando uma declaração que foi compreendida como uma suposta indireta para seu ex-namorado, o jogador Neymar.

Agora, de acordo com informações do site da revista Glamour, durante sua participação no evento, ao ser questionada insegurança, Bruna Marquezine disse que “tem um modo meu que eu não gosto e espero nunca mais voltar que é o da insegurança, meio stalker. Modo descontrolado de relacionamento”, afirmou, sem citar algum ex-namorado, como Neymar, por exemplo.

Bruna e Neymar protagonizaram um relacionamento bastante conturbado, cheio de idas e vindas. Os famosos se reaproximaram no final de 2017, ficaram juntos durante todo o primeiro semestre do ano passado,

mas pouco tempo depois acabaram colocando um ponto final na relação, ao que tudo indica, sem volta.

Em outro ponto da entrevista, Bruna Marquezine contou como costuma lidar com os haters e os ataques que costuma sofrer nas redes sociais. Segundo contou, “tem comentários que te pegam em uma hora errada e dia errado e você sente uma necessidade de se justificar de alguma forma. Sempre tem aquele comentário que te pega de jeito, mas já to tratando disso com a minha psicóloga. Quem são essas pessoas tão rápidas que pegam todo o comentário, curtida que a gente faz? Às vezes eu penso que tem umas pessoas que têm um perfil só pra seguir a gente e ficar atualizando. Por isso nem adianta apagar!”.

A colunista Fábia Oliveira, de O Dia, informou que Bruna Marquezine está de malas prontas para sair do país e ir passar uma temporada nos Estados Unidos, onde deverá se dedicar aos estudos da interpretação.

Bruna Marquezine renovou seu contrato recentemente com a Globo, mas não conseguiu ser do jeito que ela queria, com a emissora, por exemplo, não concedendo aumento salarial e cobrando dela um maior comprometimento com a atuação.

Treino

Bruna Marquezine aproveitou a tarde livre em casa para contratar os serviços da personal trainer Aninha Kurban, nesta quarta-feira (10). Além dos exercícios com Chico Salgado, a atriz também é adepta dos treinos de eletroestimulação do corpo inteiro para ativar a musculatura e recriar o movimento natural do sistema nervoso por meio dos estímulos elétricos.

No perfil do Instagram da profissional, a artista aparece respirando fundo e fazendo agachamentos e movimentos com a perna. Além do shape sequinho, o ambiente externo de sua mansão impressionou pelo tamanho e os móveis.

