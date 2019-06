A atriz Débora Nascimento chorou ao relembrar assédio em avião

Aos 34 anos, a atriz Débora Nascimento não conteve a emoção e chorou ao lembrar um episódio assédio sofrido dentro de um avião, quando tinha 19 anos de idade.

“Aconteceu comigo numa viagem internacional, num voo. Eu era mais novinha, tinha mais ou menos uns 19 anos e eram aqueles voos de 11 horas. Sentei na janela e o homem sentou no corredor e passa algum tempo de viagem, ele começou a se expandir. Aí começou a encostar a perninha, começou a encostar o braço e eu só observando. Aí você já começa a ficar gelada, é muito difícil, você começa a achar que é da sua cabeça também”, iniciou.

A atriz destacou ainda que o pânico aumentou pois ela estava sozinha no voo: “Tinha cobertor e eu sentia que ele estava chegando perto. Eu me mexia e dava uma cutucava, uma joelhada. Passavam 20 minutos, ele se expandia de novo e começou a mexer a perna, a querer tirar proveito da situação”.

Apesar do sufoco, Débora conseguiu reagir antes que algo pior acontecesse. “Falei: ‘Opa, peraí, a gente tem um espaço aqui, você fique no seu espaço. Entenda que esse aqui é o meu espaço. Eu sou grande também, preciso do meu conforto, então, por favor, recolha sua perna, recolha o seu braço.’ Eu me tremia e olhava para a comissária de bordo, procurando uma empatia, um apoio. Mas o fato de eu ter falado mais alto deixou ele muito constrangido porque as pessoas olharam. Mas eu estava tremendo e morrendo de medo o resto da viagem. Eu não dormi, cheguei em casa cheia de dor”, completou.

Fátima se sensibilizou com o relato da famosa e exaltou como o trauma causou danos no emocional de Débora. “E olha quanto tempo depois como isso mexe com você, volta uma sensação de impotência, de estranhamento”, disse a apresentadora.

Separação

Débora Nascimento se separou do ator José Loreto em fevereiro deste ano, após sete anos casados. A separação foi motivada por uma suposta traição do então marido. Nesta quarta-feira (26), a atriz de Verão 90 desabafou sobre o divórcio. “O sofrimento faz parte!”, disse Débora nos bastidores do Encontro com Fátima Bernardes.

Em entrevista ao Gshow, Débora fez uma reflexão sobre o atual momento de sua vida e ressaltou sobre o período difícil que passou por causa do divórcio conturbado com Loreto. “O que poderia ser negativo é um ponto positivo. O sofrimento me fez perceber isso!”, disse a atriz. A intérprete de Gisela em Verão 90 também exaltou que os dois precisam ser felizes.

Débora, que completou 34 anos em 16 de junho, alegou ter sentido o aniversário deste ano de uma forma diferente. “Um recomeço de tudo, uma reconexão comigo. Tudo que desejei foi evolução pessoal”, contou.

A mãe de Bella, fruto do casamento com Loreto, aproveitou para criticar a internet. “A gente não vive no mundo de rede social, de posezinha, sabe? Tudo não é maravilhoso”, disparou. Ela também ressaltou que está focada na felicidade, mas de forma reservada. “Eu decidi ser feliz, mas não essa felicidade eufórica, esquizofrênica, de gritar para o mundo o tempo inteiro”, completou.

Olhando para o passado, a atriz se orgulha de sua evolução como ser humano, profissional e mulher. “A Débora de antigamente olharia pra mim e falaria: ‘Olha onde você chegou! Como você aprendeu! Você não é perfeita e isso faz parte'”, valorizou.

Deixe seu comentário: