A atriz Ellen Rocche revela dificuldade em papel: “Não sei sensualizar”

Ellen Rocche retorna à TV em “Éramos Seis”, novela das 18h da TV Globo que estreia na próximo dia 30. A atriz vai viver uma dançarina de cabaré que chama a atenção de todos os clientes. Apesar de estar poderosa na novela, a musa revelou ao jornal Extra que as cenas não foram realizadas de forma tão natural.

“Foi difícil trabalhar meu corpo para viver a personagem. Não sei sensualizar, não tenho postura para isso. Tive que aprender a empinar os seios e a dançar com mais gingado para convencer diante das câmeras. Também precisei parar de malhar para não ficar com os músculos tão aparentes, já que é uma novela de época”, disse Ellen.

Outros relatos da atriz já demonstraram que Ellen parece ser uma mulher tímida.

Recentemente, ela contou que não se sente confortável com o tamanho dos seios, afirmando que eles chamam muita atenção. Apesar do incômodo na hora de escolher as roupas, ela disse que jamais pensou em fazer cirurgia.

“Eu tenho muito peito. Com 15 anos já tinha esse corpão e, desde novinha, mantenho a postura mais moderada para que os seios não realcem tanto. Automaticamente, por não querer chamar a atenção, não gosto de sair com decotão na rua, mas nunca pensei em fazer redução”, afirmou.

Ainda na entrevista, Ellen também comentou o fato de ser considerada como um símbolo sensual no mundo dos artistas. “Nunca fiz nada para alimentar isso. Claro, posei para revistas, e esses ensaios construíram o estereótipo. Mas nunca me mostrei como um mulherão, sou bem palhaça, moleca e brincalhona”, disse.

Por fim, ela, que está com 40 anos, falou sobre idade, se tem medo de envelhecer. “Envelhecer é um processo natural da vida, vai acontecer, quer eu queira ou não. Só tenho medo de ter medo e deixar esse medo me paralisar”, finalizou.

Casamento

Ellen Rocche e o nutricionista Rogério Oliveira estão noivos. Juntos há dois anos entre algumas idas e vindas, a atriz foi pedida em casamento há um ano e usa uma aliança toda trabalhada em pedras.

Com a agenda lotada, ela planeja o casamento para 2020, depois da novela.

“Vamos cuidar disso assim que a novela terminar”, adianta a atriz, que sonha com uma cerimônia tradicional: “O sonho de quase toda mulher é entrar na igreja de vestido branco e véu. Meu noivo é muito católico, acho lindo casar na igreja, uma coisa mais formal”.

