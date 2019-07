A atriz Marina Ruy Barbosa radicalizou no visual e apareceu com os cabelos loiros

Marina Ruy Barbosa, de 24 anos, radicalizou no visual. Conhecida desde criança por seus fios ruivos, a artista publicou uma foto nas redes sociais em que aparece com cabelos platinados para um novo trabalho. A atriz não informou se havia realmente pintado os cabelos ou se tratava de uma peruca.

O resultado ela mostrou nas redes sociais. “Finalmente loira! Lembra que já tinha comentado com vocês minha vontade de platinar?”, disse ela no Instagram.

Muitos famosos começaram a curtir a publicação e a tecer elogios para o novo visual. “Ficou irado”, escreveu Sérgio Malheiros. “MarinaLoiraBarbosa”, divertiu-se o apresentador Evaristo Costa, da CNN Brasil. “Nossa, que gata”, elogiou Maisa Silva, do SBT. “Muito Perfeita”, escreveu a cantora Ludmilla.

Marina Ruy Barbosa é garota-propaganda de várias marcas. Entre as quais a Renault e a Pantene. Nesta quarta-feira (24), a Renault vai divulgar uma nova campanha com a presença da atriz inspirada no filme de James Bond.

A assessora da atriz não confirmou o motivo. Na Globo já foi regra que o cabelo ruivo de Marina Ruy Barbosa seria intocável. Por isso, ela nunca mudou de coloração, apenas o tipo de corte.

O beauty artist Henrique Martins compartilhou a foto de Marina no Instagram. Ele também fez a transformação de Bruna Marquezine em setembro de 2018 no baile de gala de Rihanna, o The Diamond Ball, em Nova York (EUA), quando a atriz apareceu loira com a ajuda de uma peruca. Procurado, Henrique disse que não pode falar sobre a mudança de visual de Marina.

Mais tarde, ele apareceu nos Stories de Anitta, com quem também trabalha, primeiro brincando que a técnica que usou no cabelo de Marina “é milenar, vem dos Incas”, antes de afirmar que é realmente o cabelo da ex-ruiva.

Perfil hackeado

Na última semana, Marina teve a conta do Instagram hackeada duas vezes. O perfil da atriz, que conta com 33,4 milhões de seguidores, compartilhou imagens falando sobre doação de um celular.

“Oi, pessoal! Voltei! Levei um susto após sair do trabalho tarde ontem e descobrir que tinham acessado a minha conta aqui no Instagram e mudado todas as senhas. Sim, fui hackeada. Mas agora já está tudo bem. A minha conta do Instagram foi restabelecida, recuperei minha senha e tudo voltou ao normal. Deixo aqui meu obrigada a todos que me ajudaram, que se preocuparam em me alertar do ocorrido com e-mails, mensagens e ligações. Beijo carinhoso”, legendou.

Ajuda

De férias da TV desde o fim da novela “O Sétimo Guardião”, da TV Globo, Marina interagiu com uma jovem que sofre com um grave quadro de depressão recentemente. “Você não vai responder mas falei para dar dicas de reflexão. Sofro de depressão há 6 anos e já tentei suicídio”, contou a usuária. A atriz, então, deu conselhos para a admiradora melhorar da doença, que já atingiu a vida de vários famosos:

“Procure ajuda de um profissional, se puder. Escute músicas que te acalmem. Encontre objetivos e metas que te façam feliz e te façam se sentir realizada para ser um impulso para você sair dessa. E conte com o apoio das pessoas que realmente gostam e querem o seu bem. Ficar perto de quem você se sinta à vontade para ser 100% você. Sem amarras, sem medos. E chore quando sentir vontade. Depressão não é frescura. Precisa ser cuidada e medicada.”

