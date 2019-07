A atriz Marina Ruy Barbosa teve sua conta no Instagram invadida novamente

Na madrugada desta quarta-feira (17), a atriz Marina Ruy Barbosa passou por um sufoco, pois teve a sua conta do Instagram hackeada, para o desespero de seus seguidores. Na ocasião, a página de Marina começou a fazer algumas publicações referentes à doação de um celular, com links suspeitos que levavam a outras páginas. Depois do susto, a conta finalmente foi recuperada.

Na noite anterior, Marina já tinha passado por uma situação semelhante, com o perfil do Instagram invadido e compartilhando várias postagens prometendo smartphones gratuitos para quem clicasse em determinados links: “Doar! Estou dando 1000x iPhone XS grátis e muito mais na minha história do Instagram agora. Eu amo todos vocês”, dizia uma série de postagens que tomaram conta do feed e dos stories da rede social da atriz na última terça-feira (16).

Uma vez que se depararam com a série de publicações suspeitas da conta de Marina, que chegou a desativar os comentários, os internautas recorreram ao Instagram do próprio marido da atriz, Alexandre Negrão, para avisar sobre o que estava acontecendo e para pedir que alguma providência fosse tomada: “Acho que invadiram o Instagram da tua esposa. Dá uma olhadinha lá e avisa pra ela o quanto antes”, escreveu um dos seguidores nos comentários da publicação do automobilista.

Depois de muito sufoco, a conta do Instagram voltou ao normal — até a madrugada desta quarta, quando as publicações referentes à doação de iPhone XS retornaram ao feed e aos stories da atriz. No Twitter, Marina fez um alerta ao seu público: “Não cliquem nos links que postaram no meu Instagram”, escreveu. “Não cliquem em qualquer link que qualquer um coloca. Pensa antes de clicar, toma cuidado, não coloca seus dados pessoais em qualquer tipo de cadastro, aplicativo”, a atriz tornou a alertar por meio de um outro tuíte.

Depois de uma batalha árdua pela recuperação de sua conta do Instagram, que conta com mais de 30 milhões de seguidores, a atriz fez um novo tuíte tranquilizando os fãs: “Levei um susto após sair do trabalho tarde ontem e descobrir que tinham acessado minha conta aqui no Instagram e mudado todas as senhas. Sim, fui hackeada. Mas agora está tudo bem. A minha conta do Instagram foi restabelecida, recuperei minha senha e tudo voltou ao normal”.

