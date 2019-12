Economia A Bolsa superou o ouro e foi o investimento com melhor retorno em 2019

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

No acumulado do ano, o Ibovespa teve valorização de 31,58% Foto: Agência Brasil Pagamento de R$ 1,1 mil quitará os contracheques de até R$ 3,6 mil. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A Bolsa brasileira foi a aplicação financeira que apresentou o maior retorno em 2019, superando até mesmo o investimento em ouro. No acumulado do ano, o Ibovespa, principal índice da Bovespa, teve valorização de 31,58%, enquanto as aplicações em ouro renderam 28,1%.

Em terceiro lugar, aparece o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), com variação de 7,31% em 2019. O índice, que corrige os contratos de aluguel, também é indexador de alguns títulos. Já o dólar comercial teve valorização de 3,5% em 2019.

A lista foi elaborada pelo administrador de investimentos Fabio Colombo e não inclui títulos públicos comprados diretamente na ferramenta Tesouro Direto.

