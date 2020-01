Com o intuito de coibir possíveis delitos e proporcionar segurança à população, a Brigada Militar realiza o policiamento ostensivo contínuo ao longo do calçadão de Capão da Canoa. Levando em conta o grande número de visitantes durante o verão, o efetivo foi reforçado, por meio da Operação Golfinho.

Gabinete de Gestão Integrada

No dia 7 de junho de 2018, a Prefeitura de Capão da Canoa inaugurou, no Centro Administrativo, o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) com recursos próprios do município. Trata-se de um espaço que promove a articulação conjunta das diversas estratégias de prevenção à violência, reforçando as potencialidades na obtenção dos melhores resultados na redução da criminalidade.