Anitta contrata bailarinos extras para Rock in Rio

Atração principal do palco mundo do Rock in Rio no dia 5 de outubro, Anitta vai começar os ensaios para a grande apresentação nesta terça-feira (17). A cantora contratou bailarinos extras e subirá ao palco com 18 dançarinos.

O show não será diferente do que ela vem apresentado em sua nova turnê, mas a Poderosa pensa em preparar uma surpresa para o festival.

Netflix

A cantora Anitta, conforme informou Leo Dias, começou a gravar a segunda temporada de “Vai Anitta” para a plataforma Netflix. Já houve registros em uma boate e também na casa dela.

Ficou decidido também que toda a passagem de Anitta pelo Rock in Rio (evento que acontece de 27 a 29 de setembro e de 3 a 6 de outubro) será acompanhada pelas câmeras da Netflix.

Ela, que foi barrada em 2017 no evento pelos organizadores, agora surge como uma das principais atrações.

Roberto Medina, o organizador, à época explicou que ninguém subia no Palco Mundo sem estar preparado. A cantora, sem polemizar, declarou na ocasião que o dono do evento tinha o direito de contratar quem ele bem entendesse. E assim acabou acontecendo.

A apresentação de Anitta será no dia 5 de outubro, no Palco Mundo, segundo ela, com um show “antológico”, que vai abordar sua vida e carreira.

Pedro Scooby

O jornal Extra descobriu o motivo de Anitta brigar feio com Pedro Scooby e bloqueá-lo no Instagram. A cantora ficou uma fera quando soube que o surfista estava elogiando e agradecendo à ex-mulher, na entrevista que ele concedeu ao jornalista Leo Dias, e rompeu relações com ele.

A postura de Luana em criticar Scooby nas redes sociais e alfinetar o namoro dele com Anitta pesou na decisão da cantora em pôr fim ao romance. Anitta não se conforma com o fato de o surfista elogiar e se reaproximar da ex-mulher depois da atriz ter desdenhado tanto deles, não só publicamente, como também nas mensagens que Luana mandava para o ex-marido.

Mesmo revoltada, Anitta preferiu seguir sem responder às provocações de Luana. Sobrou então para Scooby.

No último domingo (15), uma nova polêmica se criou: os dois se reencontraram em uma balada no Rio de Janeiro e o atleta contou em seu Stories que Jojo Todynho pediu para ele se afastar. Logo depois, Scooby deixou o local.

A amiga da cantora não só deu uma nova versão em sua conta como revelou mais detalhes do rompimento. Segundo ela, Scooby rejeitou a separação. “Este término começou desde o ‘Criança Esperança’. E você: ‘Não’, ‘não’. Até a hora que ela falou: ‘Não quero mais, acabou’. Ela não terminou com você por WhatsApp. Ela estava há três dias tentando”, revelou, dirigindo-se diretamente ao surfista.

Jojo Todynho também entregou que Pedro Scooby vem tentando manter contato com Anitta.

“Aí as pessoas falam assim: ‘Mas você viu o que ela fez com ele? Terminou pelo telefone’. Gente, vocês não sabem de nada. Queria poder botar um áudio aqui. Para com isso, tá feio, tá vergonhoso (…) Se uma pessoa fala numa entrevista que ‘tá deixando ela viver a vida dela’… e toda hora arruma telefone novo pra ligar, Instagram dos outros pra mandar mensagem, liga pra parente e quer ir pra internet dar declaração que não é verdadeira. Conta a verdade, pô”, reclamou. Ao revelar o término, o carioca foi ao encontro de Luana Piovani para comemorar o aniversário de 4 anos dos filhos gêmeos, Bem e Liz.

