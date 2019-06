“Eu acho que ele pode pedir dispensa”, afirma vice-presidente da CBF, Francisco Novelletto sobre Neymar

*Valéria Possamai

Em entrevista ao programa Café com Futebol, da Rádio Grenal, nesta quarta-feira, o atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), falou sobre a situação de Neymar Jr., denunciado por um suposto caso de estupro. Às vésperas da disputa da Copa América, o dirigente declarou que a entidade não irá cortar o camisa 10.

“A CBF não tem o direito de querer cortar o Neymar. Entre CBF e Neymar está tudo certo. Se o corte acontecer, seria por iniciativa dele, e a CBF vai entender. A pressão está muito forte em cima do Neymar. A CBF não vai cortar o Neymar, pois banca o Neymar, confia no jogador e vai proteger ele. Tudo que se ouve falar na mídia é sobre ele. Eu acho que ele pode pedir dispensa. Não vai me surpreender”, declarou o ex-presidente da Federação Gaúcha.

Novelletto também falou sobre a situação da Seleção Brasileira e destacou a confiança no trabalho do técnico Tite: “Está certa a CBF! Tira o Tite e vai colocar quem? Temos de apostar em quem a gente conhece.”

Há menos de duas semanas da estreia da Copa América, no Brasil, o vice-presidente acredita que a mobilização dos brasileiros com a Seleção do país irá crescer com a disputa dos amistosos, já começando por esta quarta-feira, quando os comandados de Tite entram em campo contra o Qatar. No domingo, a capital gaúcha também recebe o time canarinho. “Ainda não há grande interesse pela Copa América, mas sinto que a partir do jogo de hoje, o interesse vai crescer. Desde ontem já recebi ligações sobre procura de ingressos. Porto Alegre estará lotada de turistas durante os 15 dias. Teremos jogos do Uruguai, Argentina, Japão, entre outros. Serão bons jogos. Vai ser importante para economia da cidade.”

