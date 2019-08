A Conmebol divulga as datas das semifinais da Libertadores

A Conmebol anunciou na sexta-feira (23) as datas dos confrontos das semifinais da Copa Libertadores. As partidas de ida serão disputadas na semana do dia 2 de outubro. As voltas serão na semana do dia 23 de outubro.

Os quatro classificados serão conhecidos na próxima semana, após os jogos de volta das quartas de final. Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors e River Plate levaram a melhor nos confrontos de ida.

É certo que o Brasil terá um representante na final da Copa Libertadores. Flamengo, Palmeiras, Internacional e Grêmio estão do mesmo lado da chave e disputam uma das vagas. Nos confrontos desta semana, o Rubro-Negro venceu o Colorado por 2 a 0, no Rio de Janeiro. A volta será na próxima quarta-feira (28), no Beira-Rio. Já o Verdão venceu o Imortal por 1 a 0, em Porto Alegre. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (27), em São Paulo.

Do outro lado da chave, Boca Juniors e River Plate conseguiram boas vantagens nos jogos de ida. O Boca vence a LDU por 3 a 0, fora de casa. A volta será quarta, na Argentina. Já o River bateu o Cerro Porteño por 2 a 0, no Monumental de Nuñez. A volta será no Paraguai, quinta-feira (29). A final da Copa Libertadores deste ano será a primeira disputada em jogo único. A decisão será dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile.

Árbitros argentinos

As decisões envolvendo os clubes brasileiros que disputam vagas nas semifinais da Libertadores da América 2019 serão dirigidas por árbitros argentinos. Palmeiras x Grêmio, nesta terça-feira (27), terá o comando de Néstor Pitana, árbitro da decisão da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, entre França x Croácia. A partida entre Verdão e o Tricolor Gaúcho será disputada no estádio do Pacaembu e o uruguaio Daniel Fedorczuk será o encarregado pelo VAR.

Para o confronto entre Internacional x Flamengo, que ocorre na quarta-feira (28), no Beira-Rio, Patricio Lousteau foi designado pela Comissão de Arbitragem da Conmebol. Na semana passada, também em Porto Alegre, ele dirigiu a partida de ida entre Grêmio x Palmeiras. No VAR estará o compatriota Fernando Rapallini.

Wilton Sampaio será o único representante brasileiro na arbitragem dos jogos decisivos do meio de semana. Ele dirige Boca x LDU, que se enfrentam em Buenos Aires. A partida de quinta-feira (29), entre Cerro Porteño x River Plate terá o chileno Júlio Bascuñán no apito.

Deixe seu comentário: