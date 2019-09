“A emoção é muito grande”, diz pai de Jean Pyerre sobre a carreira do meia

Em entrevista exclusiva à Rádio Grenal, o pai do meia Jean Pyerre, Eduardo Corrêa, falou sobre o psicológico do filho: “Ele não é um menino deslumbrado. Desde cedo falamos que era importante saber se expressar, interpretar. Não é um trabalho fácil, é um trabalho psicológico diário”, destaca.

Questionado sobre a função do filho no tricolor gaúcho, Eduardo afirmou: “Eu acho que como segundo volante ele se sobressai mais. Aparece mais, trabalha mais na saída de bola. Hoje eu até arriscaria ele no lugar do Maicon.”

O pai do jogador falou ainda sobre o orgulho que sente de Jean Pyerre, que foi o grande responsável pelo gol na vitória sobre o Athlético-PR, na última quarta-feira. “A emoção é muito grande, passa um filme na cabeça da gente porque são 12 anos de Grêmio. Hoje nós estamos aqui participando de um fato que cada vez mais se torna real e verídico, que é a situação dele como jogador profissional titular no Grêmio”, relata Eduardo Corrêa.

