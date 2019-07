A ex-presidente Dilma se despede da sua mãe em Minas Gerais

A família de Dilma Jane Rousseff, mãe da ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT), se despediu da matriarca em uma cerimônia fechada de cremação, na tarde deste domingo (14), em Minas Gerais. A ex-presidente chegou de Londres (Inglaterra) para a despedida.

Dilma Jane morreu em casa, no sábado (13), aos 95 anos. A causa da morte não foi confirmada, mas ela já estava adoentada há bastante tempo, inclusive durante a campanha da filha ao Senado por Minas Gerais, nas eleições do ano passado.

O corpo foi cremado no Cemitério e Crematório Parque Renascer, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A cerimônia foi encerrada às 13h30min, segundo o cemitério.

No velório realizado na manhã deste domingo, a ex-presidente recebeu a visita de vários amigos, inclusive políticos, a maioria do PT. Dilma entrou e saiu do velório sem falar com a imprensa.

Passaram pelo velório o ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT), os deputados federais Rogerio Correa (PT) e Reginaldo Lopes (PT) e o vereador e presidente do PT em Belo Horizonte, Arnaldo Godoy.

“Ela [Dilma Rousseff] fez questão de vir, uma filha carinhosa que é. Embora não pareça, a Dilma é muito carinhosa, muito afetuosa. Assim que ela me recebeu, ela me abraçou fortemente. É uma filha que sempre esteve com a mãe. Mesmo na Presidência da República, sempre tinha um tempo para a mãe dela”, disse Arnaldo Godoy.

Arnaldo afirmou que Dilma estava tranquila no velório da mãe e que se demonstrou muito feliz com a presença de amigos, inclusive amigas de quando ela estudou no Estadual Central, escola pública muito tradicional em Belo Horizonte.

Nascida em 1924 em Minas Gerais, Dilma Jane foi professora. Ela se casou com o imigrante búlgaro Pétar Russév, que era funcionário da siderúrgica Mannesmann.

Após a eleição da filha para a Presidência da República, Dilma Jane se mudou para Brasília com a irmã Arilda e passou a viver no Palácio da Alvorada. Após o impeachment da então presidente, em 2016, voltou a morar em Belo Horizonte, cidade na qual a própria Dilma Rousseff passou a viver em 2018.

Amigos da ex-presidente, como Manuela D’ávila, Eduardo Suplicy e o deputado federal pelo Ceará José Guimarães, entre outros, lamentaram a morte nas redes sociais.

