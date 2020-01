Acontece A flor caribenha Butterfly Flower é a inspiração para o lançamento de perfumes, pensado para as mulheres românticas que não tem medo de arriscar no amor

Floratta Love Flower, nova fragrância do Boticário, traz um toque amadeirado para o clássico floral Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Floratta acredita que, para se surpreender no amor, é preciso arriscar. Um toque de ousadia que é válido também na hora de se perfumar. Por isso, a marca amplia seu portfólio floral com uma versão frutal com nuances amadeiradas, o Floratta Love Flower. Notas de sândalo e cedro são combinadas com a Butterfly Flower, flor conhecida no Caribe como símbolo de romantismo e ousadia, criando uma fragrância moderna, inspirada nas mulheres românticas e cheias de personalidade.

“As pétalas da Butterfly Flower têm forma de borboleta e, segundo a cultura caribenha, carregavam mensagens secretas, enviadas por mulheres que não tinham medo de se arriscar no amor. Por isso a flor é associada ao romantismo e à ousadia e tem tudo a ver com as mulheres que deixam o coração falar mais alto”, diz o Gerente de Perfumaria do Boticário, Diego Costa. “Para Floratta Love Flower, essa flor traz um toque delicado e cremoso.”

A novidade complementa o portfólio da principal marca de perfumaria feminina do Boticário. A coleção de florais traz outras oito versões que convidam as mulheres a se arriscarem no amor – e também extensões com as fragrâncias correspondentes, como hidratantes e desodorantes aerossol e body spray, ideais para complementar a perfumação.

O lançamento, que já está nas lojas da marca, com as revendedoras e no e-commerce (www.boticario.com.br), chega com valor promocional e descontos de até 30% em toda a linha Floratta.

Sustentabilidade

As embalagens de Floratta Love Flower também trazem uma grande novidade: a tampa do frasco é produzida a partir de SURLYN™ reciclado. Por ter uma grande complexidade, essa matéria-prima, apesar de ser reciclável em outras categorias, na cosmética até pouco tempo não era viável.

O Boticário desenvolveu um processo inédito na América Latina para a reciclagem de tampas de perfumaria produzidas com a resina. E agora, começa a utilizar o material reaproveitado nas novas embalagens. “O desenvolvimento dessa tecnologia causa pouco impacto na coloração das novas tampas, resultando em um acabamento muito próximo ao da resina original. Assim, podemos usá-la sem nenhuma perda de qualidade e sofisticação na embalagem”, explica o gerente de perfumaria.

Boti Recicla

E não são só as tampas que são reaproveitadas. Por meio de seu programa de logística reversa – o maior do país em pontos de coleta – O Boticário recolhe e destina para reciclagem as embalagens pós-consumo. Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para receber e direcionar esse resíduo para cooperativas homologadas.

Floratta Love Flower Desodorante Colônia, 75ml / Preço promocional de lançamento: R$ 79,90/ Saída: Cocktail de cítricos, Orvalho da manhã, Pêssego, Cassis, Ruibarbo / Corpo: Magnólia, Angélica, Gardênia, Rosa, Flor de Mariposa, Immortelle, Fresia/ Fundo: Musk Branco, Cashmere, Sândalo, Cedro, Patchouli

