A Globo divulga nota em resposta aos ataques de Lula

Minutos após o término do discurso em que Lula atacou a emissora, a Rede Globo divulgou nota em que declara fazer “jornalismo sério” e diz ser “prova de sua isenção ser alvo de ataques dos extremos do espectro político hoje, tão radicalizado”. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A emissora também é alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Leia a íntegra da nota divulgada pela Globo neste sábado (9):

“A Globo repudia os ataques do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A prova de isenção da emissora é a transmissão do discurso que o ex-presidente fez ontem e hoje. Também é prova de sua isenção ser alvo de ataques dos extremos do espectro político hoje, tão radicalizado. A Globo faz jornalismo sério e continuará a fazer. Sem se intimidar e sem jamais perder a serenidade”.

Reduto de origem do PT

Ao retornar neste sábado (9) ao reduto de origem do PT, a região do ABC Paulista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 74, fez um duro discurso contra a Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro, atacou a política econômica do governo federal e se referiu à gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL) como de milicianos.

Lula discursou em cima de um caminhão de som, diante da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Foi lá, em abril de 2018, que o ex-presidente fez seu último discurso antes de se entregar a policiais federais e ser levado à prisão em Curitiba, onde passou 580 dias.

Lula foi solto um dia antes, beneficiado por um novo entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) segundo o qual a prisão de condenados somente deve ocorrer após o fim de todos os recursos. O petista, porém, segue enquadrado na Lei da Ficha Limpa, impedido de disputar eleições.

“Eu estou de volta”, disse, sob aplausos de militantes. “Estou com mais coragem de lutar do que quando eu sai daqui.”

Lula falou de improviso por 45 minutos. Pediu resistência e união da esquerda e preparou o clima para as eleições de 2022. “A esquerda vai derrotar a ultradireita que nós tanto queremos derrotar”.

Ao convocar a militância, Lula se referiu à gestão Bolsonaro como de milicianos. “Não adianta ficar com medo. Não adianta ficar preocupado com as ameaças que eles fazem na televisão, que vai ter miliciano, que vai ter AI-5 outra vez. A gente tem que ter a seguinte decisão: esse país é de 210 milhões de habitantes, e a gente não pode permitir que os milicianos acabem com este país que nós construímos.”

Lula também repetiu seus ataques à TV Globo. “Vocês não tem dimensão do que significa o dia de hoje para mim. Lá em cima [olhando para cima] está o helicóptero da Rede Globo de Televisão para falar merda outra vez sobre Lula e sobre nós.” E ainda atacou outras emissoras. “A TV do Silvio Santos [SBT] está uma vergonha, a Record está uma vergonha, e a Globo continua a mesma vergonha.”