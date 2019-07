A Guarda Municipal de Porto Alegre recebe novas viaturas e armas nesta segunda

A Guarda Municipal de Porto Alegre recebe nesta segunda-feira (08), às 11h, em frente ao Paço Municipal, 19 viaturas novas e armas. Os veículos são 13 sedans e seis caminhonetes 4×4, adquiridos via emenda parlamentar no valor de R$ 2,35 milhões, do então deputado Nelson Marchezan Júnior, de acordo com informações da prefeitura.

Os carros e as caminhonetes serão utilizados para patrulhamento. Eles possuem equipamentos operacionais tradicionais de viaturas policiais (GPS, rádio transmissor, sirene e giroflex) e aparelhos que permitem o registro, armazenamento e suporte para transmissão de áudio e vídeo. Também serão entregues novas pistolas e espingardas aos guardas municipais.

Parceria

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforçou, neste domingo (07), a importância da parceria com a prefeitura da Capital, que colocou à disposição da corporação, desde o início de abril, uma tecnologia inédita que permite a comunicação digital imediata entre as viaturas e os postos de fiscalização.

Em mensagem enviada ao prefeito Nelson Marchezan Júnior, a PRF comunicou a prisão de dois homens na BR-116, na entrada de Canoas, em um carro que tinha sido roubado em Porto Alegre. A operação foi feita com o uso da nova tecnologia.

“O sistema em nossa unidade é resultado daquela sua visita e da nossa forte parceria entre PRF e prefeitura. Agradeço novamente a confiança e a disponibilidade em compartilhar a tecnologia. Essa ação é só um fruto de muitos que ainda vamos colher com essa união. A sociedade agradece”, escreveu o superintendente da PRF, Luís Carlos Reischak Júnior.

