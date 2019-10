A indústria gaúcha registra queda de 3,4% em agosto

A produção industrial registrou alta na passagem de julho para agosto em 11 das 15 regiões pesquisadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), aponta o levantamento divulgado nesta terça-feira (08).

A queda mais intensa foi no Rio Grande do Sul (-3,4%). Os outros locais com retração foram Santa Catarina (-1,4%), Espírito Santo (-1,4%) e Bahia (-0,1%). No Rio Grande do Sul, os resultados positivos foram impulsionados, principalmente, pelas atividades de veículos automotores, reboques e carrocerias. Santa Catarina (3,2%), Goiás (1,9%), Ceará (1,7%) e Amazonas (1,0%) também mostraram taxas positivas no indicador acumulado do período janeiro-agosto de 2019.

“Os maiores avanços foram no Amazonas (7,8%) e no Pará (6,8%), mas São Paulo (2,6%), Ceará (2,4%), Pernambuco (2,1%), Rio de Janeiro (1,3%), Mato Grosso (1,1%) e Minas Gerais (1,0%) também cresceram acima da média nacional (0,8%), enquanto Paraná (0,3%), Região Nordeste (0,2%) e Goiás (0,2%) completaram o conjunto de locais com índices positivos em agosto”, informou o IBGE.

Na média geral do País, a produção industrial brasileira cresceu 0,8% em agosto, interrompendo 3 meses seguidos de queda, conforme divulgado na semana passada. Apesar da alta, o ritmo de recuperação do setor permanece menor que o registrado em 2018. No ano, setor ainda acumula queda de 1,7%.

No acumulado no ano, 9 das 15 regiões ainda registram queda. A mais intensa é a da indústria do Espírito Santo (-12,8%), seguido por Minas Gerais (-5%) e Região Nordeste (-4,4%). Já o Paraná lidera as altas, com avanço de 6,5% no ano, seguido por Rio Grande do Sul (4,9%) e Santa Catarina (3,2%).

