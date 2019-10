A inflação oficial do País em setembro é a menor para o mês desde 1998

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerado a inflação oficial do País, variou -0,04% em setembro, influenciado principalmente pela queda nos preços dos alimentos, informou nesta quarta-feira (09) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Trata-se do menor resultado para o mês de setembro desde 1998, quando o IPCA ficou em -0,22%, e da primeira deflação desde novembro do ano passado (-0,21%). Em setembro de 2018, a taxa foi de 0,48%.

Com o resultado, o índice acumula alta de 2,49% no ano, também o menor resultado desde 1998 para os nove primeiros meses do ano. Em 12 meses, o IPCA desacelerou para 2,89%, ante os 3,43% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, ficando ainda mais abaixo da meta de 4,25% definida pelo governo para o ano, o que reforça as apostas de novos cortes na taxa básica de juros, atualmente em 5,5% ao ano.

Alimentos