A judoca brasileira Rafaela Silva perdeu a medalha de ouro com a confirmação de doping. Com a decisão, o Brasil fica com 53 medalhas no Pan, permanecendo na segunda colocação geral

A judoca brasileira Rafaela Silva, 27 anos, perdeu a medalha de ouro obtida nos Jogos Pan-Americanos de Lima após testar positivo para a substância proibida fenoterol, presente em remédios para doenças respiratórias e que tem efeito broncodilatador. As informações são dos jornais Folha de S.Paulo e O Globo e da Agência Brasil.

A informação foi confirmada pela Panam Sports, organizadora dos Jogos, nesta quarta-feira (25). Na última sexta-feira (20), a atleta convocou uma entrevista coletiva para anunciar que fora flagrada em exame antidoping realizado durante a competição, no início de agosto. Com essa decisão, o Brasil fica com 53 medalhas no Pan, permanecendo na segunda colocação geral.

No fim desse mês, ela conquistou duas medalhas de bronze (individual e por equipes) no Mundial de Judô realizado no Japão. A federação internacional que comanda o esporte ainda não divulgou informações sobre o processo de julgamento de Rafaela Silva, que poderá acarretar na perda também desses resultados.

Uma das principais judocas da história do país, a carioca foi campeã olímpica na Rio-2016 e também venceu o campeonato mundial realizado na cidade em 2013. Por não estar suspensa preventivamente, ela pode continuar competindo normalmente.

Segundo a brasileira, a contaminação pode ter acontecido de forma acidental, durante uma brincadeira com uma criança: “Sempre tive muito cuidado como atleta e nunca imaginaria que pegaria uma criança de 6 meses no colo que faz uso dessa substância. Tenho o costume de brincar com meu sobrinho, minha sobrinha, que hoje tem 14 anos. Sempre dou meu nariz para as crianças brincarem chupando como se fosse uma mamadeira, e uma das crianças com as quais brinquei fez uso dessa substância. Esta pode ser a forma como [a substância] entrou no meu corpo”.

Medalha de bronze

Segundo o comunicado da Panam Sports, o Brasil perdeu ainda a medalha de bronze por equipes no ciclismo de pista. Isso porque Kacio Fonseca da Silva, integrante do time, foi flagrado com o anabólico ligandrol.

Ainda não há uma definição sobre a medalha de prata obtida por Andressa de Morais no lançamento do disco. Neste mês, ela foi suspensa provisoriamente pela Athletics Integrity Unit (órgão de controle do atletismo) por testar positivo para SARM (sigla em inglês para moduladores seletivos de receptor de androgênio) durante a competição no Peru.

O jogador de vôlei Rodriguinho também foi flagrado nos Jogos de Lima, mas no caso de esportes coletivos a medalha não costuma ser retirada do país.

