Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

Segunda edição da Mostra de Dança inclusiva é atração do evento Foto: Rodrigo Stobaus/Especial SMC/PMPA Foto: Rodrigo Stobaus/Especial SMC/PMPA

A SMC (Secretaria Municipal da Cultura) promove, nesta segunda-feira (02), um dia de atividades artísticas. A Magia Inclusiva do Natal envolverá rodas de conversa, exposição de fotografias e pinturas, projeção de vídeos, música, feira natalina, além da segunda edição da Mostra de Dança Inclusiva. A programação acontece no Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre, a partir das 10h.

A primeira-dama Tainá Vidal media a atividade Conversas Inclusivas, a partir das 10h30, na Sala Álvaro Moreyra. Também estão previstas intervenções de literatura e de grupos musicais inclusivos, bem como a presença do Papai Noel (cadeirante). O evento integra a programação do Natal Alegre 2019, promovido por entidades privadas em parceria com a prefeitura.

Programação

Sala Álvaro Moreyra

10h – Show com Bruno Schafer

O músico (cadeirante) tem como referência artistas nacionais e internacionais como Tiago Iorc, Ed Sheeran, Gabriel Elias e John Mayer.

10h30 – Conversas Inclusivas

Mediação: Primeira-dama Tainá Vidal

Convidados:

Celina Xavier Neto – Inclusão dos surdos na cultura – audiodescritora e tradutora interprete de Libras

Dra. Aline Nogueira Haas – Dança & Parkinson – professora da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID) da Ufrgs, coordenadora do Projeto de Extensão da Ufrgs – Dança & Parkinson.

Cristina Soares Melnik – mestre em Medicina- Ciências Médicas, psicóloga e licenciada em Dança, cursando Especialização em Oncologia. Fundadora e coordenadora da OncoDance: oficina gratuita e sistemática de dança para quem tem ou teve câncer.

11h – Customização de Papais Noéis gigantes (4m) que integram o Noel Parade do Natal Alegre 2019, por artistas convidados. Após a intervenção dos artistas, os Noéis serão distribuídos por diferentes regiões da cidade, a partir do dia 9.

Artistas convidados – Adriano Mayer, Andressa Lawisch, Carla Barth, Hô Monteiro, Humberto Dutra, Letícia Lopes, Motu ( Moisés Tupinambá), Ronaldo Mohr, Mitti Medonça, além de artistas internos no Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), integrantes do Projeto Artinclusão, coordenado pelo artista plástico Aloizio Pedersen.

Teatro Renascença

16h – 2ª Mostra de Dança Inclusiva

A programação é gratuita e os ingressos podem ser retirados uma hora antes do espetáculo na bilheteria.

A programação conta com nove grupos e projetos de Porto Alegre, entre eles do Grupo Andança, RS Paradesporto, Diversos Corpos Dançantes (Ufrgs), Escola Especial Tristão Sucupira Vianna, entre outros. Os trabalhos que serão apresentados envolvem bailarinos e bailarinas cadeirantes, com deficiência auditiva, Síndrome de Down, autismo e paralisia cerebral.

19h – Show Muitos Outros

A Banda Muitos Outros, formada por músicos profissionais, com e sem deficiência, tem como objetivo divulgar e apresentar o projeto de arte inclusiva do Instituto Acessibilizar, através do Show Vencendo Limites, o qual revela e divulga artistas com deficiência.

Os músicos

Marcos Davi: Cantor, compositor, violonista (cadeirante)

Gabriel Schuck: Tecladista, produtor musical (cego)

Luiz Felipe Oliveira: Baterista, percussionista (cego)

Anderson Frota: Guitarrista, violonista, arranjador

Davi Menezes : Baixo, bateria, violão, voz

Saguão – programação ocorre durante todo o dia

Mostra de fotos Projeto Borboletas – Tâmara Wagner – projeto dedicado a crianças com necessidades especiais, com foco na inclusão social, através da fotografia e eventos em ambientes externos, pensados para as crianças e suas famílias.

Exposição Artinclusão – Aloízio Pedersen – utiliza a linguagem simbólica do desenho e da pintura como ferramenta de inserção social.

Papai Noel (cadeirante)

Foodtrucks com venda de alimentos e bebidas

Feira de Natal com produtos produzidos por pessoas com deficiência

Serviço

A Magia Inclusiva do Natal

Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo, 307)

A partir das 10h

Entrada franca

