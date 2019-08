A Microsoft admitiu que ouvia áudios captados pelo Xbox

A Microsoft é a mais recente gigante da tecnologia a admitir que ouvia conversas de seus consumidores. Reportagem publicada pelo site Motherboard, da Vice, afirma que funcionários contratados pela companhia escutavam áudios capturados por consoles Xbox One para aprimorar a ferramenta de controle por voz. Os áudios eram captados após o acionamento da função, com termos como “Xbox” ou “Hey, Cortana”. Contudo, aconteciam casos de acionamento acidental.

Em comunicado após a publicação da reportagem, a Microsoft admitiu a prática, mas afirmou ter “encerrado a revisão de qualquer conteúdo por voz captado pelo Xbox para propósitos de melhoria do produto há alguns meses, pois sentimos que não era mais necessário, e não temos planos para recomeçar essas revisões”. Segundo a companhia, existe a revisão “ocasional” de “pequenos volumes de gravações de voz enviadas de um usuário para outro, quando há denúncias de que uma gravação violou nossos termos de serviço e precisamos investigar”.

Não é a única

A Motherboard conseguiu depoimentos de ex-funcionários que trabalharam analisando áudios coletados pelo Xbox entre 2014 e 2015, antes de a assistente Cortana ser incluída no console, o que aconteceu apenas em 2016. Quando foi lançado, em 2013, o Xbox One tinha a capacidade de receber comandos de voz pelo Kinect. O que chama atenção neste caso é que, como esperado, a maioria dos áudios capturados era de crianças.

Segundo os ex-funcionários, os áudios coletados pelos consoles eram basicamente “comandos para jogos”, ou pedidos infantis, como “Xbox, me dê todos os jogos de graça”. Mesmo quando o acionamento era acidental, os áudios eram “obviamente” de gritos durante os jogos ou conversas normais entre jogadores.

No início do mês, a própria Motherboard revelou que funcionários contratados pela Microsoft ouviam arquivos de áudio, com duração média entre cinco e dez segundos, de usuários da ferramenta de tradução simultânea do Skype, com conversas mais sensíveis, como discussões de relacionamentos e até mesmo sexo por telefone. Áudios coletados pela assistente virtual Cortana também eram analisados por funcionários.

A Microsoft é apenas mais uma das gigantes de tecnologia que faziam uso dessa prática, para a melhoria dos serviços de comando de voz. Em abril, a agência Bloomberg revelou que Amazon, Google e Apple contratavam funcionários para ouvir áudios colhidos por seus assistentes virtuais. O Facebook também admitiu que ouvia e transcrevia conversas de seus usuários.

