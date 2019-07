A Nokia criou uma bateria que dura o dobro do tempo

O protótipo permite que o rendimento de um mesmo volume seja 2,5 vezes superior a um equivalente convencional no mercado. Outro desdobramento da tecnologia é que a nova bateria da Nokia deva se mostrar muito mais rápida na recarga.

O estudo compara a nova bateria com as atuais: os especialistas afirmam que, em laboratório, os testes renderam uma bateria com células de 480 Wh/kg (Watts-hora por quilograma), medida de densidade – a relação de quanta energia “cabe” em cada célula da bateria – mais de duas vezes superior à melhor bateria de lítio disponível no mercado na atualidade.