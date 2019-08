A nova moda dos drinks compartilháveis

Sair para beber entre amigos é uma das mais prazerosas e agregadoras atividades que as pessoas costumam realizar. São em momentos deste tipo que as amizades se fortalecem e os vínculos se estreitam. E um bar de Porto Alegre, aposta em um novo formato de drink com uma proposta que busca unir ainda mais as pessoas. Sediado na rua Nova York, no coração do bairro Auxiliadora, o Wills Bar vêm caindo no gosto das rodas de amigos porto-alegrenses ao servir drinks que podem ser compartilhados por até seis pessoas.

Dentre as sete opções que a casa oferece, o Fresh Kills (Vodka Ketel One, Vermute Rossato, Suco de Abacaxi, Hortelã, Xarope de Framboesa, Angostura e Espumante) tem se destacado e vêm sendo bastante requisitado. Famoso por homenagear a capital russa, o Moscow Mule ( Vodka Ketel One, Xarope de Gengibre, Suco de Limão Água com Gás, Espuma Cítrica de Capim Limão) também está entre os drinks. Servindo até 4 pessoas, o Commodore ( Vodka Ketel One, Suco de Maçã, Xarope de Mel, Suco de Limão, Vermute Dry com Infusão de Pera e Maçã, Folhas de Sálvia, Espumante Brut) é outra estrela do cardápio.

Com suco de melância entre os ingredientes principais, o Night of Joy(Gin Gordons, Suco de Melancia, Vermute Rossato, Suco de Limão, Xarope de Capim Limão, Hortelã) serve até 4 pessoas. Tão famoso quanto o Moscow Mule, o Mojito(Rum Bacardi Carta Ouro, Hortelã, Xarope de Açúcar, Suco de Limão) incrementa as possibilidades de pedida. Homenageando um rooftop do bairro que inspirou o Wills, Williamsburg, o Berry Park (Gin Tanqueray, Vinho Rosé, Xarope de Morango, Suco de Limão, Manjericão, Água com Gás) desperta memórias em quem já passou pelo cultuado bairro Nova Iorquino. Completando a lista dos drinks compartilháveis está a Sangria (Vinho Tinto, Licor Marie Brizzard Triple Sec, Brandy, Suco de Laranja, Suco de Limão, Mix de Frutas), cultuado drink de origem espanhola. Opções não faltam para compartilhar com os amigos, bons momentos, e claro, bons drinks.

Wills Bar/ Av. Nova York, 52 – Auxiliadora, Porto Alegre/ de terça-feira à sábado, das 18h às 00h.

Os Drinks

Fresh Kills (até 6 pessoas) R$ 121,00 – Vodka Ketel One, Vermute Rossato, Suco de Abacaxi, Hortelã, Xarope de Framboesa, Angostura e Espumante

Moscow Mule (até 4 pessoas) R$ 97,00 – Vodka Ketel One, Xarope de Gengibre, Suco de Limão Água com Gás, Espuma Cítrica de Capim Limão

Commodore (até 4 pessoas) R$ 84,00 – Vodka Ketel One, Suco de Maçã, Xarope de Mel, Suco de Limão, Vermute Dry com Infusão de Pera e Maçã, Folhas de Sálvia, Espumante Brut

Night of Joy (até 4 pessoas) R$ 84,00 – Gin Gordons, Suco de Melancia, Vermute Rossato, Suco de Limão, Xarope de Capim Limão, Hortelã

Berry Park (até 4 pessoas) R$ 93,00 – Gin Tanqueray, Vinho Rosé, Xarope de Morango, Suco de Limão, Manjericão, Água com Gás

Sangria (até 4 pessoas) R$ 86,00 – Vinho Tinto, Licor Marie Brizzard Triple Sec, Brandy, Suco de Laranja, Suco de Limão, Mix de Frutas

Mojito (até 4 pessoas) R$ 86,00 – Rum Bacardi Carta Ouro, Hortelã, Xarope de Açúcar, Suco de Limão

