A Petrobras avança no processo de venda da Liquigás

A Petrobras deu mais um passo para vender a Liquigás, subsidiária que atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP). A estatal informou nesta semana que iniciou a fase vinculante referente à venda da empresa.

Essa é a segunda tentativa da estatal em se desfazer da Liquigás. Em fevereiro de 2018, o CADE, que regula a concorrência no país, reprovou a venda da companhia para a Ultragaz, que teria 40% de participação de mercado em vários estados. Na ocasião, o negócio foi avaliado em 2,8 bilhões de reais.

O processo de venda da companhia voltou a ser acelerado após o Superior Tribunal Federal (STF) ter liberado a venda de subsidiárias de estatais sem a necessidade de obter aval do Congresso, no início de junho. Com isso, a estatal vai retomar planos de privatização de 32,3 bilhões de dólares.

Para vender a companhia desta vez, cujo processo começou no fim de março, a Petrobras convidou empresas com receita bruta acima de 100 milhões de dólares no ano passado e que atuem no segmento de combustíveis. Para os fundos de investimento, é necessário ter ativos de 1 bilhão de dólar sob administração e ter feito pelo menos um investimento na indústria de petróleo nos últimos dez anos.

Segundo fontes, a Ultragaz está participando novamente da tentativa de aquisição, mas, agora, conta com novos sócios e tem fatia mionoritária. Para conseguir destravar o negócio, a estatal informou que nenhum interessado poderia ter mais de 10% do mercado em que a Liquigás atua. Por isso, continua essa mesma fonte, fundos de investimentos, empresas de GLP e Itausa estão participando da oferta.

As vendas de GLP da Liquigás somaram uma receita de 4,783 bilhões de reais em 2018, alta em relação aos 3,997 bilhões de reais do ano anterior. O lucro líquido somou 148 milhões de reais, acima dos 103 milhões de reais de 2017.

Em nota, a Petrobras disse que os interessados classificados para a fase vinculante receberão cartas convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes”.

