A Polícia Federal prende a mulher de um senador

Nejmi Aziz (PSD), mulher do senador e ex-governador do Amazonas Omar Aziz (PSD), foi presa pela PF (Polícia Federal) nesta sexta-feira (19), com mais sete pessoas, durante a Operação Vertex. A ação é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e a existência de uma organização criminosa que desviou milhões de reais da saúde do estado.

Além da ex-primeira dama, entre os sete presos estão três irmãos do senador: Amim, Murad e Mansour. Também foram detidos o ex-chefe de gabinete de Aziz, na época em que ele era governador, o coronel da Polícia Militar Josenário Figueiredo, o policial militar Ricardo Campos, o sargento Paulo José Gomes e um assessor da ex-primeira-dama, José Renato.

Em 2016, Nejmi já era investigada. Segundo relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), uma empresa, sem funcionários, no nome de Nejimi indicou origem dos recursos para a venda de imóveis. Porém surgiram dúvidas sobre as operações, que seriam “incompatíveis com o ramo de atividade”.

Todos foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal do Amazonas. De acordo com a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária), Nejimi ficará presa no CDPF (Centro de Detenção Provisória Feminino), e os cunhados ficarão no Centro de Detenção Provisória Masculino, em Manaus.

Entre as vantagens indevidas apontadas pela PF estariam entregas de dinheiro em espécie ou por meio em negócios simulados ou superfaturados a fim de ocultar a entrega de dinheiro dissimulado por meio de contratos de aluguel e de compra e venda.

Foram cumpridos nove mandados de prisão temporária, 15 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de bloqueios de contas de pessoas físicas e jurídicas (de aproximadamente R$ 92,5 milhões) e sete mandados de sequestro de bens móveis e imóveis.

Em nota, a assessoria de Omar Aziz disse que o senador ainda não teve acesso aos autos do processo e que aguarda o seu advogado poder acessá-los para então se manifestar. Nejmi atualmente é vice-presidente estadual do PSD. Concorreu ao cargo de deputada estadual, mas não foi eleita. Omar Aziz foi governador do Amazonas entre os anos de 2010 e 2014. Desde 2014 ele é senador.

Aziz chegou a tentar uma reeleição ao governo no ano passado, mas foi derrotado por Wilson Lima, ficando em 4º lugar. Em 2018, Nejmi e Omar foram citados por uma delatora na investigação da Operação Maus Caminhos. Na época Aziz negou envolvimento com Mouhamad Moustafa, alvo da 1ª fase da Maus Caminhos.

