Primeira viagem ao espaço com equipe formada apenas por mulheres começa dia 21

A Nasa (agência espacial dos Estados Unidos), agendou a primeira viagem ao espaço com uma equipe formada apenas por mulheres. A missão faz parte de uma série de cinco caminhadas espaciais anunciadas na última sexta-feira (4), com o objetivo de trocar baterias de uma estação espacial. As astronautas Christina Koch e Jessica Meir, ambas nascidas nos Estados Unidos, viajam em 21 de outubro.

A viagem histórica deveria ter sido feita em março, mas foi frustrada pela falta de trajes adequados para uma das astronautas. Koch também estava escalada para a missão, junto com Anne McClain. Elas fariam uma intervenção em um dos canais de fornecimento de eletricidade da Estação Espacial Internacional, que recebeu seus primeiros ocupantes no ano 2000.

Elas integram a Expedição 61, composta por cinco caminhadas cujo objetivo é trocar algumas das baterias da estação internacional. “As baterias de níquel-hidrogênio existentes serão trocadas por baterias de íons de lítio mais novas e potentes. Elas serão enviadas à estação a bordo do veículo de transferência H-II japonês”, explicou a Nasa, agência espacial americana, em um comunicado. A agência disse ainda que esses trabalhos são parte da atualização geral do sistema de energia da estação que começou em janeiro de 2017.

A primeira das cinco caminhadas anunciadas foi feita no domingo, 6, por Christina Koch e Andrew Morgan. Ambos farão uma nova jornada em 11 de outubro para dar sequência à troca de baterias. A terceira viagem está programada para o dia 16 e será conduzida por Morgan e Jessica Meir. Cinco dias depois, Christina e Jessica vão protagonizar a primeira caminhada espacial feita apenas por mulheres. A missão será concluída em 25 de outubro por Jessica e pelo astronauta italiano Lucas Parmitano. A Nasaa antecipou que uma segunda sequência de caminhadas estará centrada nas reparações do Espectrômetro Magnético Alfa da estação espacial, em data a definir.

Perfuração ISS

Em agosto de 2018, a Nasa relatou uma queda lenta na pressão da cabine da ISS (Estação Espacial Internacional). A Expedição 56 (equipe que estava a bordo na ocasião) detectou que a causa do vazamento de ar era um pequeno buraco no compartimento orbital da espaçonave russa Soyuz MS-09, que estava acoplada à estação. A Roscosmos (Agência Espacial Federal Russa) sugeriu na época que investigaria o que causou o buraco, mas não divulgaria as descobertas. E, apesar da insatisfação da Nasa, parece que as coisas permanecerão em segredo.

De acordo com um relatório da RIA Novosti, agência de notícias internacional russa, o chefe da Roscosmos, Dmitry Rogozin, sugeriu que a agência espacial descobriu o que criou o buraco no ano passado, mas não divulgaria a ninguém de fora da Roscosmos. “O que aconteceu está claro para nós, mas não contaremos nada”, disse ele em uma reunião com participantes de uma conferência científica.

Após esses relatos, o administrador da NASA, Jim Bridenstine, prometeu falar pessoalmente com o chefe da Roscosmos. “Eles não me disseram nada”, confirmou Bridenstine durante uma sessão de perguntas na conferência sobre energia que aconteceu em Houston, na quinta-feira (19). Mas ele enfatizou que, ainda assim, deseja manter boas relações com os russos, um dos dois principais parceiros do complexo em órbita. “Eu não quero deixar um detalhe atrapalhar [o relacionamento], mas claramente não é aceitável que haja buracos na Estação Espacial Internacional”, disse ele.

O buraco que a Expedição 56 encontrou na espaçonave era de 2 milímetros. Os astronautas o taparam usando epóxi, gaze e fita resistente, e os russos iniciaram uma investigação. Nas primeiras semanas, Dmitry Rogozin especulou que um micrometeorito poderia ter perfurado o compartimento. Depois, sugeriu que o buraco poderia ter sido feito por um humano, de maneira acidental ou deliberadamente.

