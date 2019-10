A Receita Federal apreendeu 24 fuzis escondidos em carga em porto de Santa Catarina

A Receita Federal realizou na quinta-feira (17), a apreensão de 24 fuzis AR-15, e 242 munições, no Porto de Navegantes, em Santa Catarina. As armas foram encontradas desmontadas em meio a mercadorias provenientes dos Estados Unidos. No total estavam ocultas em quatro contêineres. As informações são da Receita Federal.

A declaração de importação dizia tratar-se de vasos, mas, durante a verificação dos contêineres, foi possível detectar a primeira fraude: falsa declaração de conteúdo. Na verdade, havia diversas mercadorias como suplementos alimentares, equipamentos médicos, smartphones de última geração, eletrônicos, calçados, roupas e bonés de grifes famosas.

As partes e peças das armas foram encontradas escondidas dentro das mercadorias, o que exigiu um trabalho minucioso da fiscalização, pois praticamente todas as mercadorias tiveram que ser abertas. No total foram verificadas 80 toneladas de mercadorias. O trabalho levou mais de 24 horas para ser concluído.

Foram apreendidos partes e peças suficientes para montagem de, no mínimo, 24 fuzis AR-15. Além disso, foram encontradas 100 munições calibre 9 mm e 142 munições calibre 7.62, munição especial utilizada por atiradores de elite.

As armas e munições serão entregues para a Polícia Federal para perícia e investigação e, na sequência, ficarão sob custódia do Exército Brasileiro.

Carga de cocaína

Em outro caso ocorrido no último dia 15, em ação de vigilância no pátio de contêineres de um terminal portuário situado na margem esquerda do Canal do Porto de Santos, equipes da Receita Federal localizaram 364 kg de cocaína no interior de um contêiner destinado à Europa.

A carga regular tratava-se de café verde, tipo arábica, a granel, destinada a Antuérpia/Bélgica, e foi selecionada para conferência através de critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por escâner.

Equipes K9 (condutoras de cães de faro), tanto da Alfândega de Santos, quanto da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) de São Paulo, ambas da Receita Federal, participaram da operação. Os cães sinalizaram positivamente para a presença de droga e, aberto o contêiner, foram localizados, no meio da carga, diversos tabletes de uma substância branca que, após aplicação do narcoteste, revelou ser cloridrato de cocaína.

Em função das características observadas na operação, suspeita-se ter ocorrido a técnica criminosa denominada “rip-on/rip-off”, em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.

A droga interceptada pela Receita Federal foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou todo o trabalho de desova e prosseguirá com as investigações, a partir das informações fornecidas pela Alfândega.