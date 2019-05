A Rede Globo abaixa o salário de Galvão Bueno e o libera para aparecer em anúncios

A coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo informou que o narrador Galvão Bueno negocia com uma companhia aérea para fazer uma ação em voos durante a Copa América, de 14 de junho a 7 de julho. Recentemente, a Rede Globo renegociou seu salário para 1 milhão de reais por mês e liberou a participação em campanhas publicitárias.

De acordo com a publicação, mesmo com a redução, ele ainda tem uma das maiores remunerações da emissora – sem nenhum tipo de merchandising embutido. O contrato foi renovado por quatro anos.

O narrador também negocia o patrocínio de uma montadora para uma nova temporada do programa “Na Estrada com Galvão”, completa a Folha.

Quebra de tabu

Pela primeira vez em 38 anos de Globo, Galvão Bueno fará merchandising em transmissões esportivas. O narrador vai faturar R$ 200 mil para falar das empresas que patrocinam o futebol da emissora durante a Copa América, em junho. Ele será o primeiro profissional do Esporte a faturar com publicidade, proibida pela Globo até o ano passado. Em breve, outros narradores serão autorizados a fazer merchan.

O Notícias da TV apurou que Galvão vai gravar as ações previamente, e elas serão exibidas antes, durante e depois das partidas que ele narrar. Galvão irá promover as seis marcas que patrocinam o futebol da Globo: Ambev, General Motors, Hypera Pharma, Itaú, Casas Bahia e Vivo. Se bem-sucedido, o formato será aplicado nos campeonatos nacionais em 2020, com todos os locutores da emissora.

Galvão quebrará um tabu. A Globo nunca permitiu que jornalistas fizessem publicidade, mas começou a flexibilizar a norma recentemente. Com isso, os patrocinadores de seu pacote de futebol, que investiram cada um R$ 310 milhões em 2019, terão mais uma janela para mostrar suas marcas.

O mesmo caso vale para os outros nomes da casa que renovaram recentemente, como Cléber Machado e Luís Roberto. Apesar de eles não terem um salário maior que o teto estabelecido pela emissora, aceitaram a nova regra e, em breve, serão autorizados a participar de ações comerciais.

Procurada para falar sobre a novidade, a Globo não quis se pronunciar.

Copa América na Globo

Ainda sobre dinheiro, neste ano o valor do patrocínio do Futebol da Globo foi maior, ainda que nem todos os clubes do Brasileirão tenham assinado com ela. A justificativa para o aumento foi a promessa de uma cobertura maciça da Copa América. Cada uma das seis cotas saiu por R$ 310 milhões na tabela, ante R$ 230 milhões de 2018.

Para cobrir o evento, a emissora mobilizará mais de 200 profissionais somente do Esporte, sem contar as áreas técnicas e afiliadas. Em todas as plataformas, serão transmitidas 26 partidas, 11 delas na TV aberta, com exclusividade.

Além dos jogos da Seleção Brasileira, a Globo transmitirá as principais disputas de outras seleções, algo incomum em Copa América. Jogos da Argentina e do Paraguai, por exemplo, serão exibidos nas tardes de domingo, no lugar do Campeonato Brasileiro, que terá pausa.

Deixe seu comentário: