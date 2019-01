A Samsung apresenta seu celular dobrável em fevereiro

A Samsung planeja revelar a linha de 10º aniversário de seus principais smartphones e demonstrar um celular plenamente funcional equipado com tela dobrável em 20 de fevereiro, em eventos em Londres e San Francisco, de acordo com pessoas informadas sobre o assunto.

Maior fabricante mundial de smartphones, a sul-coreana lançava, em anos anteriores, os modelos de sua principal linha, a Galaxy S, durante uma feira que acontece a cada ano ao fim de fevereiro, em Barcelona.

A empresa prepara uma grande atualização técnica para o Galaxy S10. Inicialmente, a marca oferecerá o Galaxy S10 em três variantes, que chegarão às lojas em março. Uma quarta versão conterá chips para redes 5G, de próxima geração e alta velocidade, e será lançada no segundo trimestre.

A Samsung sinalizou a seus parceiros que o celular de tela dobrável pode ser lançado em abril, ainda que a decisão final quanto a isso não tenha sido tomada. O nome do aparelho ainda não determinado, mas Fold, Galaxy Fold e Galaxy F estão entre as possibilidades, disseram as fontes. A marca não se pronunciou.

A empresa sediada em Suwon, na Coreia do Sul, precisa de um produto de sucesso, depois de passar por uma grande queda em suas vendas de smartphones em 2018. Os consumidores viram seus principais modelos do ano passado, como o Galaxy S9 e o Note 9, como melhoras graduais, enquanto marcas chinesas como a Huawei cresciam em popularidade ao vender aparelhos semelhantes por preço mais baixos.

A grande concentração de lançamentos de modelos de ponta pela Samsung – haverá cinco lançamentos de celulares de topo de linha até a metade do ano – servirá como teste para o setor de smartphones, que enfrenta dificuldades para convencer os consumidores a comprar seus produtos mais novos e mais lucrativos.

Os embarques de smartphones da Samsung caíram 13% ante o período no ano anterior, no terceiro trimestre, de acordo com o grupo de pesquisa Strategy Analytics, uma queda mais severa que os 8% de retração do setor.

Um motivo para que a Samsung adiantasse seus lançamentos neste ano foi o plano da Huawei para lançar um celular de tela dobrável no mesmo evento em Barcelona.

A Huawei se tornou uma concorrente cada vez mais séria no setor de smartphones. No ano passado, a companhia ultrapassou a Apple e se tornou a segunda maior vendedora mundial de smartphones, por volume. A Apple, enquanto isso, anunciou um corte na sua projeção de receita, mencionando as vendas fracas na China.

A Samsung mostrou um protótipo de um aparelho com tela dobrável aos seus parceiros em reuniões privativas durante a megafeira CES, em Las Vegas, disse uma das fontes.

Deixe seu comentário: