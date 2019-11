A Seleção Brasileira faz primeiro tempo completo para enfrentar a Argentina

A Seleção Brasileira fez o seu primeiro treino com o grupo completo visando o amistoso da próxima sexta-feira, frente a Argentina. Tite comandou atividade em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos e ainda não definiu a equipe titular que disputará o clássico sul-americano.

O treinador teve uma conversa com o grupo de 23 jogadores e depois dividiu os atletas em dois times, sem goleiro fixo e com o volante Arthur trabalhando como coringa. O único desfalque foi o volante Douglas Luiz, do Aston Villa, que estava desgastado fisicamente e fez apenas um trabalho regenerativo.

Tite dividiu os times com: Emerson, Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Coutinho, Gabriel Jesus, Willian e Wesley, de um lado. E Danilo, Marquinhos, Felipe e Renan Lodi; Fabinho, Paquetá, Richarlison, Rodrygo e Firmino, de outro. Ainda não há definição sobre quem ocupará a vaga de Neymar, lesionado, nos 11 iniciais.

A Seleção entra em campo no próximo sábado, às 14h (Brasília), contra a Argentina, em Riade, na Arábia Saudita. Na terça-feira, o compromisso é contra a Coreia do Sul, às 10h (Brasília), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Seleção brasileira sub-20

A Seleção brasileira sub-20 está convocada para os próximos desafios. Nesta terça-feira (12), a CBF divulgou a lista dos atletas chamados para representar o país em torneio triangular com Peru e Colômbia. Dos 23 escolhidos por André Jardine, apenas sete não atuam no Brasil.

Confira a lista completa:

Goleiro

Adriel (Grêmio)

Lucão (Vasco)

Matheus (São Paulo)

Lateral-direito

Khellven (Athletico)

Ramon (Palmeiras)

Zagueiro

Igor (Barcelona – Espanha)

Kaique (Sampdoria – Itália)

Luan (Fluminense)

Morato (Benfica – Portugal)

Lateral-esquerdo

Luan (RB Leipzig – Alemanha)

Ramon (Flamengo)

Meio-campista

André (Fluminense)

Caio Rosa (Cruzeiro)

Ed Carlos (São Paulo)

Fernando (Grêmio)

Gomes (Flamengo)

Maurício (Cruzeiro)

Atacante

Felipe Estrella (Roma – Itália)

Gabriel Pec (Vasco)

Gui Azevedo (Grêmio)

Luis Phelipe (Liefering – Áustria)

Oliver (Bayern München – Alemanha)

Yuri Alberto (Santos)

Os jogadores ficarão à disposição da Seleção do dia 25 de novembro ao dia 4 de dezembro. O primeiro jogo será contra o Peru, no dia 1º, às 16h30 (de Brasília). Já o segundo confronto, com a Colômbia, será no dia 4, às 10h. Os dois adversários do Brasil se enfrentam no dia 28. Todo o triangular será disputado na Granja Comary.

O torneio é uma oportunidade para o Brasil fechar bem um ano de 2019 complicado no sub-20. No Sul-Americano da categoria, o time brasileiro ficou apenas na quinta colocação, em equipe que tinha a presença de Rodrygo, do Real Madrid. Dessa maneira, acabou fora do Mundial, vencido pela Ucrânia.