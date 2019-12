Inter A situação de renovação do goleiro Danilo Fernandes com o Inter

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

O jogador também é alvo de interesse do próprio arquirrival Grêmio, além de São Paulo e Atlético-MG. Foto: (Max Peixoto/Ms+ Sports) Foto: (Max Peixoto/Ms+ Sports)

Danilo Fernandes ainda tem seu futuro incerto para a próxima temporada. O goleiro do Inter, que vem sendo reserva, tem preferência em seguir em Porto Alegre. Mas para uma renovação, o arqueiro requer uma pedida, e agora aguarda a resposta da direção do clube, para definir seus próximos passos.

Conforme informações da Rádio Grenal, nesta quarta-feira, houve mais uma reunião entre o representante de Danilo Fernandes e dirigentes do Inter em São Paulo, onde o time atuou com o tricolor paulista. Danilo tem preferência em seguir no clube, mas quer uma renovação de três ano. A pedida do goleiro também é por uma sequência de jogos na próxima temporada.

Em 2019, o goleiro soma apenas 5 jogos como na meta colorada. Titular em 2018, Danilo tenta recuperar a titularidade após sofrer uma lesão no ombro, que o tirou do time no restante da temporada. O arqueiro sofreu uma ruptura no tendão do ombro e precisou passar por cirurgia. Na ocasião, o tempo de recuperação foi estimado em quatro meses. Coube ao companheiro Marcelo Lomba ocupar a meta. O goleiro de 31 anos tem contrato com o clube até maio de 2020

Se não ocorrer uma renovação de contrato com o Inter, Danilo Fernandes abrirá espaço para ouvir outras propostas. O jogador é alvo de interesse do próprio arquirrival Grêmio, além de São Paulo e Atlético-MG.

