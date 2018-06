A umidade e as temperaturas amenas devem marcar a próxima semana no Rio Grande do Sul

Os próximos dias serão marcados pela umidade e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Meteorológico Semanal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação.

Neste domingo (1º), o tempo permanece seco, com sol e nebulosidade variável, e temperaturas elevadas em todas as regiões. Na segunda-feira (2), a aproximação de uma frente fria pode provocar pancadas de chuva na Campanha e na Zona Sul do Estado.

Tendência

Entre terça-feira (3) e quarta-feira (4), o deslocamento da frente fria provocará pancadas de chuva e trovoadas, com possibilidade de temporais isolados, principalmente na Metade Norte. Na quinta-feira (5), o tempo voltará a ficar firme e com temperaturas amenas em todo o estado.

Os totais esperados para o período devem variar entre 30 e 50mm na Metade Sul. No restante das

áreas, os valores podem superar os 70mm, podendo exceder os 100mm em alguns pontos do Vale do Uruguai, Serra do Nordeste e nos Campos de Cima da Serra.

Porto Alegre

Neste domingo, o sol predomina no decorrer do dia, apesar da presença de algumas nuvens no céu em Porto Alegre. Entre a madrugada e a manhã, ocorrem formações localizadas de neblina e nevoeiro. O vento sopra fraco do quadrante Leste. A temperatura terá maior elevação e a tarde será quente. Mínimas 13°C e 15°C e máximas entre 25°C e 27°C.

Na segunda-feira, o sol aparece com nuvens na capital gaúcha, mas a nebulosidade aumenta da tarde para a noite e provoca chuva, sobretudo no período noturno. O vento sopra fraco do quadrante Oeste. Mínimas entre 14°C e 16°C e máximas entre 23°C e 25°C.

Na terça-feira, muitas nuvens provocam chuva ao longo do dia. Pode chover forte ocasionalmente. O vento permanece calmo ou sopra fraco do quadrante Sul. A temperatura diminui e a mínima ocorre à noite. Mínimas entre 09°C e 11°C e máximas entre 15°C e 17°C.

Tricotaço Solidário

Porto Alegre terá o 2º Tricotaço Solidário para ajudar a aquecer o inverno de quem mais precisa de ajuda. A ação, que faz parte da Campanha do Agasalho do governo do Estado, vai ser neste domingo (1º), a partir das 14h, na Avenida Beira Rio (ao lado da pista de skate do Parque Marinha do Brasil).

Assim como aconteceu na primeira edição, em 2017, as tricoteiras da Casa do Artesão vão ensinar o público a tricotar. A ideia é que cada participante faça um quadrado de lã. Depois do evento, os pedaços serão costurados uns aos outros, se transformando em mantas e cobertores que serão doados. As tricoteiras fazem parte do Programa Gaúcho do Artesanato, vinculado à Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social, da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos (SDSTJDH).

Além da oficina de tricô, a tarde de domingo vai ter uma série de shows e atrações culturais.

Confira a programação:

14h30min – Elton Saldanha;

15h – Rafa Machado, da banda Chimarruts;

15h40min – Raulzito Amorim e as Feras;

16h – Guri de Uruguaiana;

16h20min – Oficialbr (cover de Charlie Brown Jr.);

17h – Império da Lã;

17h30min – DJ Karine Larré (tocará nos intervalos).

