A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou o listão de aprovados no vestibular 2019

Já está disponível na página da Coperse (Comissão Permanente de Seleção) o listão com os classificados no vestibular 2019 da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Os candidatos classificados tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre devem realizar a primeira fase da matrícula entre os dias 21 e 27 de janeiro.

Essa etapa consiste no envio, pelo Portal do Candidato, da documentação referente à modalidade de ingresso do candidato. O chamamento para as vagas remanescentes será realizado no dia 30 de janeiro. Todos os classificados, independente da modalidade, devem enviar a documentação acadêmica: histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio e documento de identificação.

O ingressante também deve preencher, no Portal, um formulário em que declara se ocupa ou não outra vaga de graduação em instituição pública de ensino superior. Além desses documentos, os classificados pelo Programa de Ações Afirmativas devem incluir a documentação relativa à modalidade de ingresso. Para cada modalidade, é necessário enviar documentos específicos – essas informações podem ser consultadas no Manual do Candidato (item 12).

Ações esclarecem dúvidas dos candidatos

Visando esclarecer as dúvidas dos candidatos em relação ao processo de matrícula, o Portal da Ufrgs tem publicado, desde o começo desta semana, uma campanha especial chamada “Dúvida do Dia”. A cada dia é publicada uma matéria no site e nas redes sociais da universidade, com o objetivo de tornar mais acessível o conteúdo do Edital e do Manual do Candidato. Já foram abordados os seguintes temas: envio de documentos pelo Portal do Candidato, documentação acadêmica, obtenção do Registrato (documento necessário para os classificados nas modalidades L1, L2, L9 e L10), comprovação de ensino médio em escola pública (obrigatório para todas as modalidades de cotas) e documentação de ingressantes que já são alunos da Ufrgs.

Os candidatos podem tirar dúvidas no Plantão de Atendimento da Matrícula, montado de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, no Mezanino do Museu da Ufrgs, na avenida Osvaldo Aranha, 277, em Porto Alegre – Campus Centro. Também é possível consultar o Portal Ingresso e enviar e-mail para ingresso@ufrgs.br.

Ingresso via Sisu

Outra forma de ingresso nos cursos de graduação da Ufrgs é por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Para 2019, são ofertadas 1.654 vagas – pelo menos metade destina-se a oito modalidades de cotas. Todas as informações estão disponíveis na página específica para este processo seletivo, como o Termo de Adesão, o Edital e o calendário com as principais datas relativas ao processo.

A seleção é feita a partir da nota no Enem 2018 e é de responsabilidade do Ministério da Educação. As inscrições devem ser realizadas no site www.sisu.mec.gov.br, entre os dias 22 e 25 de janeiro. Os candidatos devem escolher até duas opções de cursos, e o resultado da chamada regular será divulgado no dia 28 de janeiro.

